Az eseményről a Mátraszentistváni Sípark hivatalos Facebook-oldalán számolt be. Mint a bejegyzésükben írták, a mostani hétvégén az időjárás a gyorsan változó arcát mutatta, volt köd, eső, szél, napsütés, gyönyörű naplemente, de a versenyzők elszántságát és jókedvét semmi nem tudta elrontani, elképesztő teljesítményeket láthattak a nézők. Bécsy Balázs, a Magyar Snowboard Szövetség elnöke értékelése szerint az OB beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen egyszerre közösségi élmény, egyszerre verseny.

A szakágvezetők, szervezők szerint is érzékelhető az utánpótlás korosztályban a fejlődés, hiszen egyre többször kapnak lehetőséget a fiatalok a versenyszituáció gyakorlására

– Az FSOB olyan verseny, ahol a fiatalok találkozhatnak az idősebb korosztály versenyzőivel, nagy neveivel, legendás snowboardosokkal, akik a hazai snowboard alapjait tették le. Ez nekik nagyon sokat jelent, hiszen a példaképek azért vannak, hogy legyen, aki a nyomdokaikba lép majd. Együtt versenyeznek a korosztályok, egyre több a szurkoló, többnapos családi program lett a bajnokság, és ez adja az egyik értékét – fogalmazott a szakágvezető.

Bécsy Balázs elmondta azt is, hogy a Mátraszentistváni Sípark kiváló partner, együtt fejlődnek, minden feltételt biztosítanak számukra, és a nemzetközi versenyzőket is így egyre nagyobb számban köszönthetjük. Hozzátette, hogy a jövőben a snowboard oktatást is szeretnék közös együttműködésben a Burton-Riglet programmal, Big Air Baggel ide is behozni, hogy a családok, gyerekek az ország minden pályáján tudjanak gyakorolni.