Mivel a néző, a szimpatizáns, az élő közvetítést figyelő nem látja a hátteret, álljon itt a vezetőedzői megvilágítás.

– A játékosok becsülettel dolgoznak minden nap – közölte Céró Bálint a klub honlapján.

– Átérzik, mit jelent az egri mezt magukra ölteni. Látható, hogy az itt lévő srácok és a stáb is mindent megtesz, hogy megforduljon a sorsunk. Az alapok, amire támaszkodhatunk: kevés kapott gól, minden mérkőzésen kidolgozott helyzetek, pozitív gondolatok. Összefogásra és egy kis szerencsére szükségünk lesz, hogy közösen elkezdjük a győzelmek számát is gyarapítani.

Az elfogult drukkert sok minden érdekli a csapattal kapcsolatban, de legfőképp azon keresztül történik a megítélés, milyen eredményt ért el a csapat.

A győzelem mindenre gyógyír, a vereség pedig fájdalom és keserűség. Mivel a számok beszédesek, a csekély számú nézőközönség egyre türelmetlenebb. Ilyenkor pedig jön a feszültség a pályán és azon kívül. Ahogy az történt vasárnap a diósgyőriekkel szemben is.

– Sajnos megkaptam az ötödik sárga lapomat, ami miatt a következő mérkőzésen csak a kispad mellett állhatok, Nagy Krisztián kollégám irányít a kispadon – mondta Céró Bálint az Egerse.com-nak. – A házirendben szereplő büntetést természetesen befizettem, ám szeretnék ezért elnézést kérni szurkolóinktól és a csapattól.

Az egrieket tavaly szeptember óta irányító 31 éves szakember közvetlenül ehhez kapcsolódva az alábbi gondolatokat osztotta meg.

– Nekem edzőként az a dolgom, hogy a csapat nyerjen és az egri foci sikeres legyen – emelte ki a tréner. – Minden idegszálammal a nap 24 órájában ebben égek, a mérkőzésekben érzelmileg is részt veszek. Büszkén állíthatom, hogy edzői pályafutásom során soha nem káromkodtam játékvezetővel, és ez most sem történt másképp. A kérdésem mindössze annyi volt, hogy miért hozta azt az adott ítéletet.

Lépjünk túl azon, hogy a mérkőzésen egy teljesen jogtalan kiállítást szenvedett el nehéz helyzetben lévő csapatom a 30. percben, ezt a videófelvételek is tisztán bizonyítják.

Az én dolgom mégsem az, hogy ezt számonkérjem, hiszen én is hibázom. Viszont amíg magasabb múltú, tapasztaltabb kollégáim az ellenfeleknél, trágár kifejezések után is büntetlenül maradnak, addig én fiatal edzőként egy egyszerű párbeszédet sem tudok a sporttársakkal folytatni. Tisztelet a kivételnek, mert a kérdésre vagy a kezdeményezésre is sárga lapos figyelmeztetést kapok. Mind az öt megszerzett sárga lapomat ugyanezen úton kaptam. Az én dolgom, hogy a csapatommal foglalkozzak, de egy sportágat szolgálunk szerelemmel. Elvárnám a kölcsönös tiszteletet és az egyenlő elbírálást. Nagyon köszönöm azoknak a játékvezetőknek, akik ezt értik és tudják kezelni, mert ilyen is van.