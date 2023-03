Az egri intézmény Leányka úti C épületében valójában három óránál is tovább zajlott a jótékony akció, ugyanis az egyetem sportolóit is bevonva, jelentős érdeklődés övezte a délutánt.

Az Eszterházy SC valamennyi felnőtt szakosztálya (női kézilabda, cheerleaders, férfi kosárlabda, férfi röplabda, férfi vízilabda) személyes jelenléttel támogatta az eseményt, ezáltal felhívva a figyelmet a véradás fontosságára.

A sportolók közül sokan maguk is éltek a rendezvény szlogenjével, mely szerint három életet menthetnek meg, amennyiben engednek egy apró tűszúrást. A szakosztályokon kívül más sportágak képviselői is megjelentek, mint például a magyar férfi kézilabda válogatott korábbi kiválósága.

Az olimpiai negyedik helyezett Császár Gábor az Eszterházy egyetem levelező tagozatos hallgatójaként kifejezetten a véradás miatt utazott Egerbe.

És, ha már Eger, attól még, hogy egyetemi véradásról beszélünk, nem csak az EKKE falain belülről érkeztek sportolók. Az Egri Vízilabda Klub például rendkívül népes delegációval vett részt, kezdve a háromszoros olimpiai bajnok elnökkel, Szécsi Zoltánnal, az ötkarikás bronzérmes Szilágyi Dorottyával (aki szintén egri egyetemi hallgató), valamint a felnőtt női és férfi együttes több játékosával is.

Az egyetem kötelékébe tartozók fontosnak tartották a segítést

Forrás: Szepesi Áron/EKKE

A város másik kiemelt sportegyesülete, a QHB-Eger férfi kézilabdázói is a helyszínen adtak vért, az embernek ezek után pedig már tényleg olyan érzése volt, mintha sportrendezvényen lenne.

A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének munkatársai meg is jegyezték, sokáig kell visszamenni az időben, hogy hasonlóan népes egyetemi szervezésű véradásra emlékezzenek. Mindezt az is remekül szemléltetni, hogy menet közben utánpótlásról is gondoskodni kellett egyes egészségügyi felszerelések tekintetében, vagyis nem várt magas létszám mellett cselekedhettek jót azok, akik fontosnak tartották a nemes ügyet, és a sport szellemiségén keresztül közösen mutattak példát.