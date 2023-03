– A szezon eddigi legfontosabb összecsapása következik – jelentette ki dr. Sike József. – Ha a játékosaim felismerik a mérkőzésben rejlő lehetőséget, akkor képesek lehetünk kiharcolni a fináléba jutást. Ahogy a párharc első összecsapásán, ezúttal is nagyon fontos lesz a kapusteljesítmény, amely a mérleg nyelvét is jelentheti. Ugyanazt a küzdőszellemet várom, amit a múlt heti bajnoki mérkőzésen mutatott a csapat. A nemzetközi porondon ez akár elég is lehet.