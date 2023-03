A női Eurokupa elődöntőjének 2. mérkőzésén:

UVSE–TIGRA-ZF-EGER 10–6 (3–2, 3–1, 2–1, 2–2)

Budapest, Hajós Alfréd Uszoda, 500 néző. V.: Dutilh Dumas (holland), Daskal Opolou (görög)

UVSE: Magyari – Szegedi, Szűcs G., Peresztegi-Nagy 1, Baksa 2, Faragó 2, Hajdú 2. Csere: Golopencza (kapus), Aubéli 1, Mácsai 1, Varró, Tiba 1, Lendvay. Edző: Benczur Márton

EGER: Kiss A. – Parkes 1, Jancsó, Czigány 2, Bódi F., Szellák, Szilágyi D. 1. Csere: Borsi 1, Molnár D. 1, Katona Zs., Kékesi, Szilágyi Sz. Edző: dr. Sike József

ÖTMÉTERESEK: 2/2, ill. 1/–.

KIPONTOZÓDOTT: Szűcs G., ill. Jancsó, Molnár D., Bódi F.

A mérkőzés első gólját Aubéli révén a hazai csapat szerezte, de Parkes és Molnár találatával fordított az Eger. Az utolsó két percben újra a hazaiak találtak be. Sok hiba jellemezte a csapatok támadójátékát a második negyed első felében, Czigány ugyan mg egyenlített (3–3), de a játékrész második felében csak a hazaiak szereztek gólokat. Magyari Alda kiváló formában védett. A rossz széria folytatódott a harmadik negyedben is, de a különbség nem nőtt tovább, köszönhetően Kiss Alexandra védéseinek és a jó egri védőmunkának. A négygólos hátrány az utolsó nyolc percben ledolgozhatatlannak tűnt és az is maradt. Magyari továbbra is magabiztosan őrizte az újpesti kaput, Szilágyi Dorottya ötméteresét is hárította.

DR. SIKE JÓZSEF: – A tábla magáért beszél, nyert az Újpest, gratulálunk neki. Nyeretlen kétévesként jutottunk be a négy közé, az idáig vezető úton olyan csapatokkal játszottunk, mint a görög Vouliagmeni, a spanyol Sabadell vagy épp a Mataro. Nyolc lánynak ez volt az első nemzetközi kupa szezonja. Az újpestiek agresszívabbak voltak mint mi, a kiállítási arány viszont nem ezt mutatja.

CZIGÁNY DÓRA, az egriek játékosa: – Csalódottak vagyunk, hiszen nyerni szerettünk volna, de nagy eredmény ettől a csapattól, hogy négybe jutottunk. Büszke vagyok a lányokra. Következik a bajnokság legfontosabb része, most már arra kell koncentrálni.

TOVÁBBJUTOTT: az UVSE, 22–18-as összesítéssel.