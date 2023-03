Az NB III. Keleti csoportjának 27. fordulójában:

FÜZESGYARMATI SK–FC HATVAN 3–1 (2–1)

Füzesgyarmat, Lázár Gyula Városi Sporttelep, 150 néző. V.: Sándor Csaba (Kovács Z., Bán K.).

FÜZESGYARMAT: Fildan C. – Raducu C., Kis Sz., Achim Á., Szilágyi J. (Soós J., 65.), Bartók I., Popescu G., Bódis I., Orovecz Á. (Pohl R., 77.), Achim S., Szabó B. Edző: Szabados Tamás.

HATVAN: Cellár J. – Barthel G., Bárkányi A., Czibolya G. (Laczik L., 68.), Kitl K. (Dinka K., 79.), Szabó R. (Soós D., 68.), Karácsony D., Szabó B. (Zsoldos B., 46.), Fellner K. (Tarjáni P., 73.), Tarnóczi R., Sármány K. Edző: Spisljak Zoran.

GÓL: Kis Sz. (17., 91. – mindkettő 11-esből), Popescu (31.), ill. Fellner K. (8.)

KIÁLLÍTVA: Karácsony (16.)

A HATVANI JÓK: Fellner K., Tarnóczi R., Sármány K.

ZORAN SZPISLJAK: – Ezúttal is jól kezdtünk, gyors góllal nyitottunk és több helyzetünk is adódott, hogy növeljük az előnyt. Egy szöglet után a csapatkapitányunk kezére pattant a labda, ami után az ellenfél 11-est rúghatott és ki is egyenlített. Emberhátrányban játszottunk a 16. perctől, a csapat megőrizte tartását, küzdöttünk, sok helyzetet kialakítottunk, de sajnos nem tudtuk ezeket gólra váltani. A hajrában egy újabb büntetővel lezárta a meccset a házigazda.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–DVSC II., március 29., szerda, 16.00.