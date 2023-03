Újabb nagy sikert ért el az egri Dobó István Gimnázium 10. A osztályos tanulója, Kocsis Csillag – osztotta meg az iskola Instagram oldalán. Csillag nyerte az Italian Winter Cup 2023 női összetett versenyét. A mindössze 15 éves lány a sorozat három állomásából kettőt is megnyert, egy alkalommal pedig második lett. Sikerének értékét növeli, hogy két állomást is tengervízen rendeztek.

Az olaszországi versenysorozat három fordulóból állt – olvasható a kajakkenusport.hu oldalon. A 6-7 kilométeres futamok során minden állomáson egy előre kialakított technikai pályán kellett köröznie az indulóknak. Az első állomás január hetedikén a Trasimeno-tavon volt, ami Perugia közelében található. Ezután a Genova megyében található Bogliasco következett február 11-én, ahol már a tengeren kellett deszkára állni, csakúgy, mint a múlt szombati harmadik – egyben záróhelyszínen – Piombinóban.

Kocsis Csillag az első két állomáson megnyerte a hölgyek abszolút versenyét, az utolsó helyszínen elért második helyével pedig az összetett rangsorban is az élen végzett.

– Nagyon örülök neki, hogy összesítésben első lettem – nyilatkozta Kocsis Csillag. – A háromból csak egy verseny volt állóvízen, a többit a tengeren rendezték. Főleg az utolsó helyszínen voltak olyan nehéz körülmények, amelyekkel itthon egyáltalán nem találkoztunk még. Emellé épp erre a versenyre összeszedtem egy influenza vírust is, ami tovább nehezítette a dolgom.

Mindez azonban csak tovább növeli a fiatal SUP-os sikerének értékét, aki az összetettben olyan kiválóságokat utasított maga mögé, mint például a többszörös ifjúsági világbajnok olasz Cecilia Pampinella.

Csillag egyébként néhány éve kezdett el SUP-ozni. Egy családi nyaralás alkalmával állt először deszkára, és szinte azonnal megszállottá vált.

Örökmozgó vagyok, szóval mindig csinálnom kell valamit. Amikor hazaértünk erről a bizonyos nyaralásról, rögtön kétségbe estem, nem tudtam, hogyan fogom ezt tovább csinálni. Nem sokkal később jött velünk szembe Poroszlón a SUP Bázis, akik nagyon rendesek voltak és egy héten belül már tudtak velem foglalkozni. Akkor még nem gondoltam arra, hogy versenyszerűen is űzzem, de aztán tavaly jött egy lehetőség, hogy indulhatok a lupa-tavi ICF SUP Világkupán – mondta a lapnak.

Ott a hosszútávú versenyben második lett a juniorok között. Ezt követően a magyar bajnokságon is remekelt, aminek köszönhetően részt vehetett a gdyniai ICF SUP Világbajnokságon is, ahol hetedik lett az összetett rangsorban. Idén legalább 15 versenyen tervez indulni, a fő cél pedig a thaiföldi világbajnokság.

– Nagyon szeretnék kijutni a vb-re, ez a fő célom. Ehhez sok versenyen kell részt vennem a tapasztalatszerzés és a versenyrutin miatt. A következő megmérettetés Olaszországban lesz április elején, de Ausztriában is lesznek versenyeim az év során – tette hozzá.

Csillagnak napi két edzése van, és egy szakmai stáb is segíti a felkészülését. Olaszországba és Csehországba is jár edzőtáborokba, azonban a magas költségek miatt mindent alaposan meg kell tervezniük. Egy ideje már magántanuló, kitűnő eredményei vannak, és ezen a téren is komoly tervei vannak.

A gimnázium után mindenképpen külföldön szeretném folytatni a tanulmányaimat, lehetőleg óceán, vagy tenger mellett, hogy a SUP-ozást is tudjam csinálni. Matematika, biológia, kémia irányba mennék, a biokémia és a tengerbiológia is érdekel – zárta Kocsis Csillag.