Az NB III. Keleti csoportjának 24. fordulójában rendezett mérkőzésein:

KISVÁRDA II.–FC HATVAN 2–2 (0–1)

Kisvárda. V.: Szabó Péter (Vilmányi, Kovács Z.).

KISVÁRDA: Esteban – Stefan, Králik P., Rubus, Szirota (Kozacsuk, 82.) – Ponomarenko, Szőr – Simon M. (Osztrusko, 36.), Nagy M. K., Honcsar (Czérna, 79.) – Himics. Edző: Gerliczki Máté.

FC HATVAN: Menczeles – Tarjáni, Barthel, Karácsony D., Tarnóczi – Szabó R., Soós (Czibolya, 64.), Panyi, Dinka (Laczik, 76.) – Fellner – Sármány. Edző: Zoran Szpisljak.

Gól: Honcsar (54. – 11-esből), Nagy M. K. (72.), ill. Karácsony (1.), Sármány (68.)

A HATVANI JÓK: Menczeles, Barthel, Karácsony, Sármány, Fellner.

GERLICZKI MÁTÉ: – Két nagyon kulturáltan futballozó csapat találkozott egymással. Emiatt alakult ki ilyen jó és élvezetes mérkőzés, ehhez a hozzáálláshoz a vendégeknek külön gratulálok. Dicséret illeti a mi csapatunkat is, mivel kétszer is felálltunk, ráadásul úgy, hogy már az első percben 0–1 volt az állás.

ZORAN SZPISLJAK: – Úgy készültünk, hogy szerettünk volna nyerni. Az elején már meg is tettük hozzá azt a részt, ami előnybe hozott bennünket. Az első félidőben uraltuk a játékot, majd a szünetet követően a Kisvárda kicsit fölénk nőtt, és abból sikerült egy elég könnyű 11-est megkapni, amivel egyenlítettek a hazaiak. A csapat azonban talált erőt és visszaszerezte a vezetést, viszont egy hiba után újra egalizáltal a házigazdák. Mindenképpen megérdemeltük a pontot, ezen az úton kell tovább haladnunk.

KÖVETKEZIK: Putnok–Hatvan, március 12., vasárnap, 14.00

További eredmények: Körösladány–Sényő 2–3, Debreceni EAC–Tiszafüred 1–2, BVSC-Zugló–DVTK II. 1–1, Hajdúszoboszló–Vasas FC II. 0–3, Pénzügyőr–Füzesgyarmat 3–2, Tiszaújváros–Békéscsaba II. 3–0, Jászberény–Karcag 0–6, BKV Előre–Putnok 1–3

EGER SE–DVSC II. 0–0

Eger, Szentmarjay stadion, 60 néző. V.: Németh Gergely (Kovács II., Kulcsár).

EGER: Szalay – Juhász G., Hegedűs D., Fényes, Farkas G. – Tóth L., Kispál, Vattay, Józsa (Jónyer, 73.) – Ablonczy (Hadnagy, 65.), Kovács D. Vezetőedző: Céró Bálint.

DVSC: Erdélyi – Tóth B., Szabó K. S., Cibla (Sipos, 75.), Takács, Horváth Z. (Dieye, 61.), Bökönyi (Kozma, 83.), Lipcsei, Fábián, Tovmaszijan (Kócs-Washburn, 61.), Batai. Edző: Máté Péter.

CÉRÓ BÁLINT: – A döntetlennel nem vagyok elégedett, mert minden mérkőzésen szeretnénk győzni. Azt is hozzá kell tennem, hogy akadt már olyan talákozó, amit hasonló forgatókönyv után elvesztettünk. Hál’ Istennek ma nem történt így. A videofelvétel alapján volt egy szabályos gólunk, amit sajnálok, hogy a játékvezető asszisztens másképp látott. A csapatom mindent megtett, nagyon büszke vagyok a fiúkra, mert alkalmazkodtak a körülményekhez, próbáltak mindent megtenni a három pontért. Sajnos ez ma egy pontra volt elég, aminek természetesen nem örülünk.



MÁTÉ PÉTER: – Ez a pálya nagyon sok játékra nem engedett okot, ennek megfelelően zajlott a mérkőzés. Folyamatos, kombinatív futball nem alakulhatott ki. Természetesen mindkét csapat próbálta a maga előnyére fordítani ezt a kellemetlenséget. Ebben a mérkőzésben nem volt több, igazságos null-null született. Persze van hiányérzetem, mert akadt egy-két kecsegtető lehetőség, de összességében reális az eredmény.

KÖVETKEZIK: Vasas II.–Eger, március 12., vasárnap, 11.00