Valter Attila teljesítményét egyébként azzal jutalmazta meg csapata, hogy a következő versenyen, a Strade Bianchén már kapitányként indulhatott, és végül az elismerésre méltó ötödik helyen zárta az egynapos megmérettetést. A sportoló ugyanakkor nem szállt el magától, s elmondása szerint sejti, hogy a legtöbbször nem ebben a szerepkörben számítanak majd rá.

– Amíg én is ilyen ambiciózusan fejlődök, és komolyabb célokat tudok kijelölni magamnak, addig nem biztos, hogy az a jó, ha a segítő szerepkörbe helyezem magam. Ezzel a csapat is így van. Természetesen nagyon jó volt nekem is, hogy ilyen jól segítettem és más lenne, ha a Tour de France-on lehetnék segítő, ami hatalmas megtiszteltetés és lehetőség lenne, de ők is úgy érzik és én is, hogy egyelőre az egyéni céljaimat kel hajszolni – mondta.