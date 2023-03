A női NB I/B 22. forduló mérkőzése:

KECSKEMÉTI NKSE (15.)–ESZTERHÁZY SC (3.)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vasárnap, 18.00. V.: Marosi Z., Pap E.

Elképesztő mélységeket és magasságot él meg az egri gárda a 2022/23-as szezonban. Mondhatjuk ezt azok után, hogy az őszi elsőséget követően meglehetősen szerényebb eredményeket hozott az újév, az előző hétvégén mégis teljesen váratlanul, magabiztosan győzte le a listavezető Vasast az ESC. Legnagyobb kérdésként a hétvégi forduló előtt is az merül fel: Kecskeméten melyik arcukat mutatják az egyetemisták? A sereghajtóval szemben ősszel nagy meglepetés született. Az október végi összecsapáson az addig pont nélküli KNKSE pontot vitt Egerből (27–27).

– Itt le is zárhatjuk azt a meccset – szólított fel az ESC trénere, Zsadányi Sándor. – Aki látta azt az összecsapást pontosan tudja, mennyire tudásunk alatt teljesítettünk. Nem hinném, hogy külön motivációra lenne szükségük a lányoknak, mert mindenkiben ott van a rossz őszi emlék. Ezen kívül elmondható, hogy jó a hangulat, hiszen a Vasas elleni siker új erőt adott nekünk. Megmutattuk, hogy az egyik legjobb csapatot is le tudjuk győzni, ezért sem lehet kifogás a vasárnapi találkozón és ha már hazai pályán nem sikerült, idegenben mindenképp magabiztos győzelmet kell aratni.