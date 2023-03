A női NB I/B 20. fordulójának mérkőzése:

FERENCVÁROSI TC U19 (12.)–ESZTERHÁZY SC (4.)

Budapest, Elek Gyula Aréna, szombat, 16.00. V.: Konkoly Á., Oláh B.

Az egyetemisták háza táján azóta is keresik a magyarázatot a DVSC U19 elleni gyámoltalan játékra, miközben hosszú hetek óta nem sikerül kimászni abból a gödörből, amiben meccsről meccsre egyre mélyebbre kerül az Eszterházy. Miközben a következő feladat sem ígérkezik könnyűnek, ha abból indulunk ki, hogy legutóbb egy ifjúsági társaság jelentett megoldhatatlan feladatot Szeberényi Flóráéknak, akkor az FTC U19 elleni, idegenbeli fellépés előtt sem lehetünk túlzottan optimisták. Már csak azért sem, mert a keret létszámát tekintve sem történt előrelépés, továbbra sem szerepelhetnek azok a sérültek, akik a közelmúltban dőltek ki a sorból, és a nemrég szerződtetett algyői lányok, Miklós Kitti és Németh Imola bemutatkozása is még várat magára.

– Csak magunkra számíthatunk, hogy véget vessünk ennek a rossz sorozatnak – jelentette ki az egriek vezetőedzője, Zsadányi Sándor. – Valamit ki kell találni, és rendezni kell a sorokat, mert nem teljesíthetünk hétről hétre úgy, ahogyan az utóbbi időszakban tettük. Most sem lesz könnyű dolgunk, mert nem tudhatjuk, milyen összeállításban lépnek majd pályára a hazaiak. Ugyanakkor nekünk végig dominálni kell, ha két pontot szeretnénk szerezni az Elek Gyula Arénában.