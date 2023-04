HEVESTHERM-HEVESI LSC–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT 1–3 (0–2)

Heves, 170 néző. V.: Derda József (Juhász Á., dr. Kincses).

HEVES: Boros Á. (Juhász K., 73.) – Hájos (Besenyei F., 53.), Fejes, Váradi (Tari, 73.), Szabó G., Balázs L., Dalnoki, Korsós, Boros B. (Budai, 53.), Tóth T. (Csala, 53.), Tóth K. (Maksó, 73.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

FSC: Jaksi – Debreczeni, Kálmán R., Farkas K. (Nagy G., 64.), Vajda (Gere, 64.), Kaló I. (Baji Á., 64.), Szőllősi, Pataki, Sebe A. (Bocsi, 22.), Sebe M., Németh A. Edző: Bódis Barna.

A füzesabonyiak tavaszi nyolcadik győzelmüket aratták és átvették a vezetést a tabellán, igaz, az FSC egy mérkőzéssel többet játszott, mint a jelenlegi második Gyöngyösi AK együttese.

GÓL: Besenyei F. (73.), ill. Németh A. (14.), Kaló I. (44.), Szőllősi (50).

JÓK: Fejes, Korsós, Szabó G., Balázs L., ill. az egész vendégcsapat.

BESENYEI FERENC: – Sajnálom, hogy nem egygólos hátránnyal fordultunk, betudhatóan annak, hogy nem sokkal a szünet előtt ajándékoztunk egy találatot a vendégeknek. Az utolsó húsz percben aztán lendületesen és jól futballoztunk, akár ki is egyenlíthettünk volna, azonban a lehetőségeinkkel nem sikerült élni.

BÓDIS BARNA: – Nehéz mérkőzésre készültünk és ez be is igazolódott. A veszélyesen játszó hazaiak ellen a nagy akarásnak és az összpontosításnak köszönhetően tudtunk győzni.