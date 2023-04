– Az ütéseket megelőzően valaki izomból térden rúgott, majd érkeztek a tarkóncsapások – emlékezett Rédei Milán.

– Nem is sejtettem, mi következik, mert nem láttam, hogy fut a néző, csak azt, hogy borzasztóan fáj a fejem az ütésektől. Még most is sajog a tarkóm, miközben azon gondolkozok, milyen következménye lesz mindennek?! Teszem fel, ha levonulunk a játéktérről, akkor bennünket tiltanak el? Vagy tovább menve: miként létezik egyáltalán, hogy a kispadok közelében nézők tartózkodhatnak? Csupa nyitott kérdés, arról nem szólva, hogy a tettlegesség elkövetője a történtek után az autójába pattant és elviharzott a helyszínről...