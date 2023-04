GYÖNGYÖSI AK–EGERSZALÓK 4–0 (1–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 120 néző. V.: Futó Tamás (Molnár L., Bíró Zs.).

GYÖNGYÖS: Tóth B. – Forgó K., Vernyik D., Márkus M., Tóth L., Oravecz B., Szabó V., Babarcsik B., Czinkóczi B., Nagy-György B., Lekli S. Edző: Majzik Zoltán

EGERSZALÓK: Farkas D. – Penti P. (Hangácsi K., 80.), Péter M., Ötvös O., Nagy G. (Balogh D., 75.), Busai B., Halász D., Ficzere P., Kvetkó B., Szőllősi R., Montvai T. Játékos-edző: Montvai Tibor.

GÓL: Márkus M. (41., 89.), Vernyik D. (87.), Babarcsik B. (90.)

JÓK: Márkus M. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Nagy G., Penti P., Farkas D.

MAJZIK ZOLTÁN: – Bármi lesz a bajnokság vége, büszkék vagyunk a srácokra, nagyszerű emberek! Ezúttal egy jó csapat ellen szereztük meg a győzelmet azzal, hogy türelmesen játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki és a végére felőröltük őket.

MONTVAI TIBOR: – A második gólig viszonylag hiba nélkül működött a szervezett védekezésünk, gólszerzési lehetőségeink is voltak a bajnokesélyes ellen. Utána összeomlottunk, ami néhány játékosom rutintalanságának is köszönhető. Ősszel is hasonlóan kezdtünk, aztán megindultunk, reméljük, ez most is így lesz.