DEAC (4.)–EGER SE (16.)

Debrecen, Egyetemi Sporttelep, vasárnap, 17.00. V.: Práth Dávid (Németh, Ancsin).

Sorban negyedik mérkőzését játssza otthon az egyetemista gárda és csak a tabellát tekinve az Eger elleni ígérkezik a legkönnyebb találkozónak. Ha esetleg a debreceniek így gondolják az nem baj, sokkal fontosabb, hogy a vendégek rácáfoljanak a várakozásokra. A védelemből sérülés miatt hiányzó Fényes Szabolcs és az eltiltott Juhász Gergő nélkül ez nem lesz egyszerű, arról nem is szólva, hogy Farkas Gábor, Jónyer Kristóf és Tóth László játéka kérdéses. Ősszel 2–0-ra győzött az ESE, noha a DEAC akkor is esélyesebbnek számított. Most újra lehet borítani a papírformát.

Az NB III. Keleti csoportjának állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu