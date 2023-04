A férfi NB I. 21. fordulójának mérkőzése:

MOL TATABÁNYA KC (3.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (9.)

Tatabánya, Multifunkciós Csarnok, szombat, 18.00. V.: Kiu G., Kiu T.

Két hete az OTP Bank Pick Szeged ellen játszott utoljára bajnoki mérkőzést a mátraaljai gárda (26–32), amely ahogy a Tisza-partiak elleni találkozónak, úgy a tatabányai fellépésnek is azzal a szándékkal vág neki, hogy szeretne meglepetést okozni. A terv pedig nem ördögtől való lévén, hogy a Bányász formája korántsem kiegyensúlyozott.

– Az elmúlt hétvégén a Magyar Kupa győri négyes döntőjében kiderült, hogy a Tatabánya is sebezhető. Természetesen mi is bravúrra készülünk, miközben tisztában vagyunk vele, hogy nagyon erős csapathoz utazunk, amellyel szemben extra egyéni teljesítményekre is szükség lesz a pontszerzéshez – fogalmazott a klub honlapjának a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs.

Az edzőként Tombor Csaba vezette Tatabánya érem nélkül maradt a Magyar Kupa győri négyes döntőjében, miután az első elődöntőben a Telekom Veszprémtől elszenvedett 26–22-es vereség után a bronzmérkőzésen 23–22-re a Dabas is felülmúlta Győri Mátyásékat.

Már portálunknak nyilatkozva Bíró Balázs hozzátette: ha a Tatabánya sérültjei felépülnek és a csapat a valós tudásának megfelelően teljesít, egyértelmű esélyese a találkozónak. Nekünk azt az állapotot kell elérni mint a dabasiak, akik elrontották a Tatabánya játékát, s ez görcsössé tette az esélyesebb csapatot.

A gyöngyösiek kerete sem teljes, a combizom sérüléssel bajlódó kapus, Bartucz László és az ujjtörés után lábadozó horvát jobbátlövő, Lucian Bura után a Szeged elleni mérkőzésen a szlovák irányító játékos, Martin Potisk szenvedett bokasérülést, emiatt ő sem léphet pályára.

A Bányász az NB I. 2022/23-as szezonban 20 mérkőzésen 27 pontot szerzett, amivel a Telekom Veszprém és a Szeged mögött a tabella harmadik helyén. Tavasszal kikapott már a papíron gyengébb Komló és a Ferencváros vendégeként is. Októberben Gyöngyösön 27–25-re nyertek.

A tatabányai fellépést követően még öt bajnoki mérkőzést tartogat a 2022/23-as szezon a HE-DO B. Braun Gyöngyös számára. A bajnokság hajrájában sorrendben a NEKA, a Budai Farkasok, a Csurgó, a Komló és a Budakalász következik, s ezek a találkozók még jócskán kínálnak lehetőséget a tabellán elfoglalt helyezés javítására. A klub történetének legjobb NB I.-es szerepléséhez a hatodik helyezés köthető.