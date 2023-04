Ahogy arról portálunk már korábban beszámolt, Gerdán Tibor öt és fél év után a nyáron távozik Gyöngyösről és az NB I/B-ben szereplő Agrofeed ETO UNI Győr játékosa lesz. A 31 éves védekező specialista mellett Bartucz László is veszi a kalapját és egy év után visszatér Tatabányára, ahol 2011 és 2013 valamint 2018 és 2022 között már szerepelt. A távozók listáján szerepel a balszélső Menyhárt Máté is, mint ahogy a saját nevelésű kézilabdázók közül Gulyás Máté, Karnok Donát és Mátyás Balázs is új klubnál folytatja pályafutását. Halász Levente, Dino Hamidovic és Gábori Máté sorsa egyelőre nem dőlt el.

Régi-új játékosként csatlakozik a gyöngyösiekhez Ubornyák Dávid. A 24 éves irányító, átlövő egy év után távozik Tatabánya együttesétől és a több játéklehetőség reményben szerződik vissza a Mátraaljára, akit követ a 19 éves amerikai válogatott kerettag balszélső, Edwards Olivér is. Kapusposzton a Fejér B.Á.L. Veszprém gárdájától érkező Podoba János jelenthet pótlást Bartucz távozására.