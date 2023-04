A tehetség utat tör magának és ez Majoros Anna esetében is megerősítést nyert. Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tanulója már korábban is bizonyította, hogy sportra termett. Képességeit úszásban is kamatoztatja, ám legutóbb szertornában lépett a trónra. Budapesten, a Gloriett Sportiskolai Általános Iskolában rendezett fináléban szerzett diákolimpiai bajnoki címet az I. korcsoportos lányok között. A kilencéves leányzó talajon és ugrásban bemutatott gyakorlataira 18,6 pontot kapott. Tekintve, hogy másik két vetélytársa is ugyanezt elérte, így hármas holtverseny alakult ki az élen. Az aranyérem mögött meghúzódó munka letéteményeseinek járó köszönet joggal járt szülői részről a felkészítőknek.

– Végtelen hosszú és nehéz verseny volt, több, mint száz indulóval – magyarázta a bajnok édesanyja, Majoros Georgina.

– Köszönöm Patkó Bea testnevelőnek, hogy végig Anna mellett volt, mindig támogatta és segítette a versenyeken. Minden percet úgy izgult végig, mint jómagam, szülőként. Természetesen rendkívül hálás vagyok az Eszterházy Torna Club vezetőedzőjének, Varga Attilának és közvetlen segítőjének, Kékegyi Szandrának azért a sok időért és energiáért, amit a felkészülés során a gyerekekre fordítottak ebben a nem könnyű, de annál szebb sportágban.

A szülő kiemelte a csapattársak szerepét is, mert noha egyéniben lépett leánya a trónra, a sok közös játék, ölelés és szurkolás jelentősen hozzájárult a sikerhez.

Az országos döntőben szűkebb hazánk képviseletében legnagyobb létszámban a Balassa Márta vezette Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium és a Patkó Bea irányította Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tanulói mérették meg magukat. Utóbbi intézmény I. korcsoportos csapata a legjobb nyolc közé verekedte be magát a tizenötös mezőnyben.

A Kemény iskola 7. helyen végzett csapata

Forrás: Heol Sport

A pásztorvölgyi iskolások helyezései

I. korcsoport

Egyéni: 57. Beke Zóra, 82. Gyömbér Jázmin

II. korcsoport

Csapat: 10. Sebők Alma, Halmai Hanna, Bikádi Szófia, Tóth Zengő, Győrfi Hanna, Beke Zóra.

Egyéni: 21. Beke Zóra, 27. Győrfi Hanna

III–IV. korcsoport

Csapat: 17. Délczeg Letti, Kövecses Panna, Dorkó Hanna, Vágner Dóra, Kovács Panna, Emedo NóraA

A pásztorvölgyi iskola 10. helyen zárt csapata Beküldött fotó

A Kemény iskola indulóinak helyezései

I. korcsoport: 7. Majoros Anna, Járdán Polett, Hutás Kamilla, Bódi Zsófia, Madarász Panna, Pelyhe Dorka

Egyéni: Majoros Anna országos bajnok

II. korcsoport

Egyéni: 31. Szakács Lili, 44. Bódi Nóra

Az Eszterházy iskola indulójának helyezése

I. korcsoport: 16. Kovács Hanga Róza (edző: Mocsárkó Zsófia)

A Szent Imre iskola indulójának helyezése

I. korcsoport: 16. Kelemen Panna (felkészítő: Varga Attila)

A noszvaji Figedy János iskola indulójának helyezése

II. korcsoport: 53. Kovács Júlia (felkészítő: Fülöp Fanni)