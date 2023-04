– A piros lapot megelőző pillanatban nyilván egy kis időre elvesztette az uralmát önmaga fölött. Megbánta az elhamarkodott cselekedetet?

– Természetesen megbántam a tettemet! Soha ilyen, sportpályára nem való cselekedetet nem követtem el korábban és soha nem is fogok! Nem engedhetem meg, hogy ilyen hátrányos helyzetbe sodorjam magam és a csapatomat.

Ez következik – A Heves vármegyei I. osztály 19. fordulójának programja. Április 8., szombat, 16.30: Lőrinci–Heréd, Maklár–Eger SE II., Gyöngyösi AK–Egerszalók, Besenyőtelek–Bélkő SE-Bélapát, Füzesabonyi SC-Erőss út–Gyöngyöshalász, Marshall ASE–Energia SC Gyöngyös. Szabadnapos: Hevestherm-Hevesi LSC

– Az edzésmunkát nehéz így motiváltan végezni. Ebben akadtak hullámvölgyek?

– Az edzésmunkából így is kivettem a részem annyira, amennyire csak tudtam. Nehezebb volt motiváltnak maradni, de úgy érzem, ez jól sikerült. Hullámvölgyet nem éreztem egyszer sem. A történtek után azonban volt egy kisebb mélypont, amelyen sikeresen túllendültem, miközben igyekeztem a gárda hasznára válni.

– Kire, kikre számíthatott a minden bizonnyal embert próbáló időszak alatt?

– Ez a félév sok mindenre megtanított és több dolog megfogalmazódott bennem. Hál' Istennek, ahogy eddig, most is számíthattam a barátaimra, a csapatra, többek között a minifoci válogatottra. Ezért is plusz ösztönzést ad, hogy a legjobbamat nyújtsam és visszazökkenjek a régi kerékvágásba, ugyanis a bajnokság nem úgy alakult, ahogy elterveztük, és szeretnénk pozíciót javítani. Ez ugyanis nem méltó az Energia SC-hez.

Csoszánszki Dávid felállt a „padlóról”

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Milyen tanulságokat vont le magában az eltiltás ideje alatt?

– Azt feltétlenül, hogy bármi történik, bármilyen atrocitás érhet, a játék hevében sem szabad ilyet tenni, mert nem a sportpályára való. Ott mindennél fontosabb a futball, és csak ezzel kell kellene foglalkozni mindenkinek, legyen az szurkoló vagy játékos.

– Megfogadott valamit a jövőre nézve?

– Azt igen, hogy mindig próbáljam meg a legjobbamat nyújtani, a mérkőzésen csak és kizárólag a játékkal szabad foglalkozni.