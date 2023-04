A férfi NB II. Keleti csoportjának 16. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–CÍVIS KK U23 106–74 (32–16, 29–12, 28–21, 17–25)

Eger, Eszterházy csarnok, 50 néző. V.: Vaszi, Siska-Sándor.

ESC: Hegedűs G. 34/24, Papp B. 14/4, Pomázi 17/15, Szicsák 18, Rékasi 2. Cserék: Kovács K., Bajusz Á. 2, Kerekes H. 4/3, Baumann 15/15, Bíró B., Hőgerl, Sárosi. Edző: Klepej Roland.

KLEPEJ ROLAND: – Nem könnyű három mérkőzésnek vágtunk neki, ami befolyásolja a rájátszásba jutást, ebből egy még hátra van. Dicséret illeti a srácokat, rengeteget dolgoztak, meg is látszik a munkájuk gyümölcse. Idegenben öt ponttal kaptunk ki a debreceniektől, 62 pontot szereztünk, most bőven 100 fölött dobtunk. Ilyen támadójátékkal később is lesz keresnivalónk, akár a rájátszásban is. Félévkor gödörben voltunk, akkor úgy döntöttünk, hogy leigazoljuk Hegedűs Gergelyt, akivel egy nagy hiányt töltöttünk be, egyből másik arcát mutatja a csapat, sokkal pörgősebb, sokkal inkább dolgozik csapatként. Ahogyan a mutatott játékunk is jelezte, kifelé jövünk a gödörből, ha a maradék két alapszakasz mérkőzésen is legalább ilyen jól játszunk, a rájátszásban jó eredményt hozhatunk el.