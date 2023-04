– Úgy indultam neki ennek a szezonnak is, hogy a tavaly szerzett 14 találatomat idén is elérjem – mondta Sármány Kristóf. – Ezt tűztem ki célul és sikerült, de természetesen itt nem szeretnék megállni. Jó lenne további gólokkal segíteni a csapatot. A hátralévő meccseken is igyekszek tartani ezt a jó formát.