A férfi NB I. 21. fordulójának mérkőzésén:

TATABÁNYA KC–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 34–25 (16–13)

Tatabánya, Multifunkciós Csarnok, 1865 néző. V.: Kiu G., Kiu T.

TATABÁNYA: Székely M. – P. Rodríguez 4, MARAS 5 (1), Vilovszki 3, Obradovics, Győri M. 3 (1), Ugalde 2. Csere: NAGY BENEDEK (kapus), Peric 1, UBORNYÁK 6, Hornyák B. 2, Pergel 4, Krancz 3, Bodor, Edwards 1, Bodnár Á. Edző: Tombor Csaba

GYÖNGYÖS: A. TOMICS – Gábori 1, SCHÄFFER 5, Gráf 1, Hegedűs M. 2, Halász L. 2, VARSANDÁN M. 5 (1). Csere: Gyánti (kapus), Gerdán, Hamidovic 1, Menyhárt 3, Jóga 2, Jaros 2, Schmid 1, Nagy Á., Lakosy. Edző: Bíró Balázs

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 6–6, 18. p.: 10–8, 24. p.: 15–11, 36. p.: 19–15, 42. p.: 23–17, 48. p.: 26–20, 54. p.: 30–22.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 2/1, ill. 2/1.

Első NB I.-es mérkőzését játszotta gyöngyösi színekben Nagy Ádám. A 18 éves jobbátlövő ősszel még az NB I/B-s BFKA-Veszprém színeiben szerepelt, s a téli átigazolási időszakban érkezett a GYKK kötelékébe. Tavasszal az ifjúsági csapatban hat mérkőzésen 33 gólt szerzett. Bartucz László, Lucian Bura és Martin Potisk sérülés miatt nem állhatott a vezetőedző, Bíró Balázs rendelkezésére, vélhetően ez is szerepet játszott abban, hogy Nagy Ádám is csatlakozhatott a felnőtt kerethez.

A tatabányai Multifunkciós Csarnokban Gráf Martin kevesebb, mint negyedórát tölthetett a pályán. A gyöngyösiek irányító játékosát azok után állította ki piros lappal a játékvezető, hogy szabálytalankodott Cristian Ugaldéval szemben, s ekkor 8–6-ra vezetett a házigazda. A spanyol Ugalde mellett sérülés miatt a bosnyák Josip Peric számára is idő előtt ért véget a találkozó. A 20. percig tartotta 2–3 gólos különbséget a Gyöngyös, majd a Tatabánya egyre többször fölénybe került. Az 56. percben tízgólosra (32–22) nőtt a hazaiak előnye, amin már csak kozmetikázni tudtak a látogatók.

TOMBOR CSABA: – Mindkét oldalon sérülések nehezítették a szakvezetés dolgát. Az első félidőben nagyon érződött rajtunk a nyomás, amit saját magunkra helyeztünk a Magyar Kupában nyújtott teljesítményünk miatt. Bizonytalanul kezdtünk, de a félidő hajrájában a cserék révén sikerült váltani. A második félidőben taktikusan és fegyelmezetten kézilabdáztunk, mindenki hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez.

BÍRÓ BALÁZS: – Ettől komolyan reményekkel érkeztünk, mint ami ebből a mérkőzésből kisült. Szerettünk volna végig meccsben maradni és a végén ha úgy alakul, valami bravúrt véghez vinni, de már az első félidőben annyi hibát vétettünk, ami kételyeket vetett fel. Majd a második félidőben az első emberelőnyt 2–0-ra elbuktuk, s ez az időszak meg is pecsételte a sorsunkat. A Tatabánya sokkal jobb csapat, teljesen megérdemelten nyert.

KÖVETKEZIK: Ligakupa, elődöntő, 1. mérkőzés: Fejér B.Á.L. Veszprém–HE-DO B. Braun Gyöngyös, április 18., kedd, 18.00.