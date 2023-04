– A klub anyagilag biztos lábakon áll, köszönhetően a DVTK jelentős szerepvállalásának. Nem olcsó futballistáról lévén szó, pénzügyi szempont szerepet játszott abban, hogy kenyértörésre került sor?

– A Simon Attilával való szerződésbontás egyértelműen szakmai döntés volt, pénzügyi szempontok ebben nem játszottak szerepet. Nem is játszhattak, hiszen a jelen helyzetünkben egy jó formában lévő Simon Attilára mindenképpen szükségünk lett volna. Maga az elválás is korrekt és zökkenőmentes volt, persze köszönhetően a klub hozzáállásának is. Amennyiben anyagi okok is szerepet játszottak volna a válásban, akkor teljesen más módon rendeztük volna a dolgokat.

– Hogy látja: a kereten belül kivel, kikkel és miként lehet pótolni a Simon hagyta űrt? Jónyer Kristóf és Bozó Kornél azt bizonyította, hogy vannak tartalékok az állományban…

– A keretben vannak olyan játékosok, akik pótolni tudják, sőt azt remélem, hogy ezzel a csapat egy kicsit mást is fog játszani. Sokkal mozgékonyabb, gyorsabb dinamikusabb játékot. Erre tökéletes példa volt a Vasas II. elleni mérkőzés, amelyet végig uraltunk és nagy fölényben játszottunk. A futball igazságtalansága, hogy azt a mérkőzést nem nyertük meg. De ott is addig tartott a jó játékunk, amíg Attila a padon volt. Azt is várom, hogy a többi meghatározó játékosunk ezzel egy kicsit felszabadul és nagyobb terhet vesznek a vállukra.