Az 5. Utánpótlás Ranglista és Fejlődő viadalon 36 nevező fogott ütőt a kezébe, hogy játszhasson Colosseum Sportcsarnokban. A budapesti létesítményben nagyon odatették magukat az egriek. Kun Krisztina és Poczok Luca az idősebbek között is elindult és igazából nem is veszítettek, hanem sokat tanulhattak. Vida Benjamin egy kategóriával fentebb is ismerkedett a jövő szezonbeli ellenfeleivel és nem csak szetteket nyert, hanem meccseket is, amelyeknek köszönhetően egészen a dobogóig jutott.

Az Egri Squash SE versenyzőinek helyezései

U13-as lányok:

1. Kun Krisztina

2. Poczok Luca

U15-ös lányok:

5. Kun Krisztina

6. Poczok Luca

U17-es lányok:

3. Szűcs Boglárka

4. Tömösközi Janka

U13-as fiúk:

3. Nagy Balázs

4. Németh Norton

U15-ös fiúk:

2. Vida Benjamin

6. Németh Konor

U17-es fiúk:

3. Vida Benjámin

5. Hegyi Dániel