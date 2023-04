A férfi OB I. 26. fordulójában:

TIGRA-ZF-EGER–FTC-TELEKOM 8–14 (3–2, 2–3, 2–6, 1–3)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 200 néző. V: Fodor R., Füzesi Zs.

EGER: Grieszbacher – KRIJESTORAC 3, Baksa B. 1, Gólya N., KOVÁCS GÁBOR 1, Lőrincz B., Rádli R. Csere: Sári A., SPITZ 2, Klár G., Biros S., Dóczi M. 1, Farsang. Edző: Tóth Kálmán

FTC: Vogel Soma – JANSIK SZ. 3, Argiropulosz, VARGA DÉNES 5, UBOVICS 2, NAGY ÁDÁM 2, Vadovics V. Csere: Fekete G. 1, Damonte, Varga B. 1, Lugosi, Haverkampf, Szőke B. Edző: Varga Zsolt

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 5/3, ill. 11/4

KETTŐS EMBERELŐNYBŐL: 1/1, ill. –

ÖTMÉTERESBŐL: 2/1, ill. –

KIPONTOZÓDOTT: Gólya N. a 20. percben.

TÓTH KÁLMÁN: – Az alapszakaszban negyvenhat pontot gyűjtöttünk, amiért nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Az FTC ellen is jó meccset játszottunk, az első félidőben bebizonyítottuk, hogy van értelme a szorgalmas edzésmunkának. A fiatal játékosok sokat fejlődtek ebben az idényben, öröm, hogy megint jó vízilabda van Egerben mindkét nemnél.

VARGA ZSOLT: – Az első két negyedben domináltak az egriek, öt kettőre is vezettek, megbüntették a támadásainknál elkövetett hibáinkat. A meccs második felében koncentrációban és játékban is előreléptünk, így sikerült a magunk javára fordítani a mérkőzést.