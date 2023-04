Ahogyan az nagyon régóta megszokott a sport világában, hiába is zajlik javában a jelenlegi idény, a tavaszi időszak a legtöbb helyen már a jövő tervezéséről is szól. Így van ez az Eszterházy SC-nél is, különösen idén. A napokban hivatalossá vált, hogy három szezon után távozik a klubtól Zsadányi Sándor, aki az elmúlt időszakban vezetőedzőként irányította a felnőtt csapatot.

A 29 éves szakember első évében ezüstérmet szerzett az akkor még kétcsoportos NB I/B-s bajnokságban, majd tavaly a felsőházi rájátszás végén harmadik helyet ért el együttesével úgy, hogy mindössze egyetlen mérkőzés választotta el a feljutástól. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon edzőként egy-egy ezüst-, és aranyérem fűződik a nevéhez, ezen medálok számát pedig hamarosan tovább gyarapíthatja.