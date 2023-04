A női NB I/B 26. fordulójának mérkőzése:

KISPEST NKK (10.)–ESZTERHÁZY SC (4.)

Budapest, Soroksári Sportcsarnok, csütörtök, 19.15. V.: Hársfalvi Zs., Mórocz R.

Igazság szerint, már a Szent István SE elleni vereség után elszálltak az ESC feljutás esélyei, de igazából a harmadik hely megszerzésének lehetősége is. A legutóbbi, Orosházával szembeni fiaskó után pedig már arra is figyelni kell, nehogy a jelenlegi negyedik pozíciót is elveszítsék az egri lányok.

Eközben rengeteg nehézség sújtja az egyetemistákat, hiszen kulcsjátékosok estek ki, akik idén már szinte biztosan nem lépnek pályára. Pankotai Luca térdsérülése és Alaxai Zoé vállproblémája után, leginkább Szecsődi Laura miatt főhet az ESC feje. A 26 éves átlövő hétvégén súlyos sérülést szenvedett, azóta tudjuk, külboka töréssel műtötték meg az egri kórházban, ami után hosszú kihagyás következik.