A BKV Előre NB III.-as csapatának labdarúgója, Busai Attila 2023. április 25-től kezdődően minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől 6 évre szóló eltiltást kapott – szerepel a szövegség honlapján.

Az indoklás az alábbiak szerepelnek.

„Busai Attila a BKV Előre–Kisvárda II. mérkőzés 75. percben történt kiállítását követően a pályán, majd a mérkőzés lefújása után a pályán és az öltöző felé vezető úton is rátámadt a mérkőzés játékvezetőjére, akit lefejelt és ököllel is megütött. A játékvezető utóbbi támadásnál elesett, a lábát és a csípőjét is megütötte. A labdarúgó több kirívó fegyelmi vétséget is elkövetett, valamint tettlegességével veszélyeztette a játékvezető testi épségét. Ez a magatartás összeegyeztethetetlen a labdarúgás alapelveivel, valamint az emberi viselkedés alapvető normáival. A FEB ezért olyan büntetést szabott ki, amely kétszeresen meghaladja a Fegyelmi Szabályzat vonatkozó pontjában rögzített tételkeret felső határát.”