A férfi NB II. 4–6. helyért zajló rájátszásában:

ESZTERHÁZY SC–SZOLNOKI SPC 3–0 (15, 12, 16)

ESC: Hornyik, Mákos, Göncző-Dutkay, Geml, Nagy B., Kővári. Liberók: Tóth B., ifj. Vincze T. Csere: Földes Á., Kovács Dávid, Pintér N., Nagy L. D., Tari B.

UNI GYŐR-SZESE–ESZTERHÁZY SC 2–3 (21, –19, –17, 26, –13)

ESC: ESC: Hornyik, Mákos, Göncző-Dutkay, Geml, Nagy B., Kővári. Liberók: Tóth B., ifj. Vincze T. Csere: Földes Á., Kovács B., Tari B.

VINCZE TAMÁS, az egriek edzője: – Elégedettek lehetünk a két győzelemmel, még ha nem is sikerült mind a hat pontot megszerezni. Ez és a legutóbbi forduló is megmutatta, hogy eléggé egyben van ez a hármas, mindig a pillanatnyi forma dönt. Szerencsére ezúttal jól jöttünk ki a napból és élre is álltunk a rájátszásban. A hátralévő győri játéknapon is szeretnénk jó teljesítményt nyújtani.

A 3. fordulót május 6-án rendezik.

A 7–9. helyért zajló rájátszásban:

SZOMBATHELYI EGYETEMI SE–GYÖNGYÖSI RSE 1–3 (25, –22, –15, –18)

GYRSE: Kalafut, Dudás, Gyurkó, Gyánti N., Vigh Z., Radics J. Csere: Szabó D.

GYÖNGYÖSI RSE–GLP NYÍREGYHÁZA 0–3 (15, 19, 14)

GYRSE: Kalafut, Dudás, Gyurkó, Gyánti N., Vigh Z., Szabó D. Csere: Radics J.

FARKAS LÁSZLÓ, a gyöngyösiek edzője: – Nehezen indult a Szombathely elleni mérkőzés, de a fiúk fel tudták venni a ritmust és a magabiztos nyitásainknak köszönhetően átvettük a mérkőzés irányítását. A második mérkőzésén sima vereséget szenvedtünk.

A 3. fordulót május 7-én Szombathelyen rendezik.

A női NB II. Keleti csoportja alsóházi rájátszásában:

EGRI VSI–HÉP-RÖPKE SE 1–3 (–13, 21, –17, –18)

EVSI: Hauer-Balázs, Juhász D., Schachinger, Nag Zs., Lázár A., Hernádi. Liberó: Báder E. Csere: Kovács V., Molnár Gy., Majoros P.

JUHÁSZNÉ TÓTH MÁRIA, az egriek edzője: – Egy játszmát elvettünk a Kecskeméttől, így a rájátszásban a tabella harmadik helyén végeztünk.