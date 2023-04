DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Nagyon nehéz kicsit is higgadtan értékelni a mérkőzést. Sajnos már a meccs előtt is történt olyan eset, ami miatt némileg felfokozott idegállapotban voltam, ettől függetlenül nem nagyon tudom a lányokat hibáztatni, főleg a második félidei játék miatt. Az első játékrészben több problémám is akadt, amit a szünetben megbeszéltünk. A második félidőben nagy részt sikerült azt megvalósítani, amit szerettünk volna. Nagyjából felborult a pálya, több helyzetünk volt. Az első félidőben ez a Hatvanra volt igaz, így az egyenlítés mindenképpen megérdemelt lett volna. De ez van. A Hatvan még rutinosabb, jobb csapat, ezért nyerte meg a mérkőzést, amihez gratulálok. Haladunk tovább, bízunk benne, hogy a következő meccseken újra sikerül megszereznünk a három pontot.

SZABADOS GYÖRGY: – Gratulálok a lányoknak! Nagy küzdés, nagy csata zajlott a pályán. Igazából hétről hétre küszködünk a létszámmal, küszködünk azzal, miként álljunk ki, milyen formációt válasszunk. Végül is az eredmény azt mutatta, hogy jót választottunk. Ezzel együtt bőségesen van mit javítani a játékunkon. Az a hozzáállás és az az akarat kell, ami ma meghozta a sikert, úgy érzem, hogy a lányoknak az egyik erénye. Remélem, hogy ez a későbbiekben ez még játékkal is jobban párosul majd.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Vasas Kubala Akadémia, április 8., szombat, 16.00. Nyíregyháza Spartacus–Eger SE, április 23., vasárnap, 15.00.

A Keleti csoport állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu