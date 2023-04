– Óriási érdeklődés kísérte az első ilyen jellegű rendezvényünket, ahol az önfeledt szórakozás mellett önzetlen segítségnyújtásukról is tanúbizonyságot tettek vendégeink – fogalmazott Káposzta István az első alkalommal lebonyolított sportbálról.

– Az esemény bevételét jelentő 1,1 millió forintból a felnőtt és a ifjúsági csapat tagjainak a klub logójával ellátott kabátot vásároltunk. Ezen kívül mindkét korosztályt megajándékoztuk galléros pólóval, ami a jobb időjárás beköszöntével tökéletesen szolgálja a mérkőzésre-járást a fiúknak. Itt a logón kívül még a Hort SK felirat is felkerült a pólók hátuljára. Utánpótlás csapatunk komfortérzetét utazótáskák is javítják, miközben a fennmaradó összegből futotta két darab kapuhálóra és néhány sportszárat is vettünk.

A hortiak U19-es csapata is örömmel vette a felszerelést

Forrás: Hort SK

A Hort SK felnőtt gárdája 19 mérkőzésen szerzett 17 ponttal a 13. helyen tanyázik a tabellán, míg az U19-es együttes 10 meccsen gyűjtött 6 egységgel a 8. pozíciót foglalja az II. osztály Nyugati csoportjában.