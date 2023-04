A férfi NB II. Keleti csoportja felsőházi rájátszásának 4. fordulójában:

KINCSEM FUTSAL–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 7–5 (4–2)

Tápiószentmártoni Sportcsarnok. V.: Apkó T., Urgyán A. (Kondákor M.)

ENERGIA: Tajti B. – Csoszánszki, Marosi, Ludányi G., Volyák P. Csere: Matin (kapus), Berkes, Fekete V., Besenyei F. Játékos-edző: Berkes László

Gyors gólváltást követően, kevesebb mint fél óra játék után már 6–1-re vezetett a házigazda. A gyöngyösi gólgyártás az utolsó tíz percben indult be igazán, de már csak a szépítésre maradt idő. A végeredményt az utolsó pillanatokban Tóth Benjámin állította be.

GÓL: Mészáros D. (4., 11.), Vörös P. (9., 22.), Nagy B. (18., 27.), Tóth B. (40.), ill. Csoszánszki (7.), Besenyei F. (33., 34.), Berkes L. (35.), Marosi (40.)

A GYÖNGYÖSI JÓK: Csoszánszki, Besenyei F., Ludányi G.

BERKES LÁSZLÓ: – Az alapszakaszbeli emlékeket idézte a szűkös keret, hiszen sérülések és munkahelyi elfoglaltságok miatt mindössze hét mezőnyjátékossal szálltunk harcba. A Kincsem van annyira jó csapat, hogy ezt kihasználta, az elejétől fogva nagy nyomást gyakorolt ránk. A második félidőben az öt a négy elleni játékkal sikerült visszakapaszkodni, de pontszerzésre már nem maradt esélyünk.

KÖVETKEZIK: Energia SC Gyöngyös–Maglódi TC, április 24., hétfő, 19.30.

A felsőházi rájátszás állása

1. Maglód 4 3 1 – 15–7 14 (4)

2. Csenger 4 2 1 1 21–18 14 (7)

3. Dunakeszi 4 2 1 1 10–10 9 (2)

4. Kincsem Futsal 4 2 – 2 18–19 7 (1)

5. Tiszaföldvár 4 – 1 3 9–14 6 (5)

6. Energia SC 4 – 2 2 14–19 5 (3)

Megjegyzés: zárójelben az alapszakszaból hozott pontok szerepelnek

A női NB II. Keleti csoportjának 13. fordulójában:

EGER SE–MLE LEVELEK 11–1 (5–1)

Eger, Eszterházy-csarnok. V.: Derda J., Varga L. (Juhász S.)

EGER: Pozsgai – Csehi K., Kota Sz., Bíró P., Szívósné Bozsó R. Csere: Gyöngy G., Kovács N., Borosi D., Mátyás P., Vágó A., Nagy Z. Edző: Vitányi László

GÓL: Vágó A. (3. – büntetőből, 5., 14., 26., 31.), Szívósné Bozsó R. (6., 14., 23.), Kota Sz. (24.), Kovács N. (30.), Gyöngy G. (31.), ill. Gyöngy G. (11. – öngól)

JÓK: az egész egri csapat.

A leveleki gárda 13 mérkőzést követően még nem szerzett pontot. A sereghajtó Egerben is könnyű prédának bizonyult, Vágó Anikóék már a mérkőzés korai szakaszában eldöntötték a találkozót.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – A játékosok komolyan vették a mérkőzést és teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Lehetett volna nagyobb arányú is a győzelmünk, de nem vagyunk telhetetlenek. Az ellenfél sérült játékosának mielőbbi gyógyulást kívánunk. Saját kezünkben van a sorsuk az utolsó fordulóban, így egyértelműen szeretnénk megszerezni a bronzérmet. Annak, hogy ez miért csak bronz, sajnos nemcsak szakmai okai vannak. A szurkolók töretlen buzdítását, jelenlétét és a csajokhoz való hozzáállását ezúton is köszönöm!

KÖVETKEZIK: Borsod SK–Eger SE, április 29., szombat, 15.00.

NB II., Kelet, nők

1. Gyula 13 12 – 1 98–22 36

2. Tehetség SE 13 10 1 2 60–30 31

3. Eger 13 8 1 4 73–57 25

4. Újfehértó 13 8 – 5 50–36 24

5. Tóalmás 13 6 – 7 45–52 18

6. Borsod SK 13 5 – 8 51–47 15

7. Tiszaföldvár 12 1 – 11 28–91 3

8. Levelek 12 – – 12 20–90 0