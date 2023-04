Az NB III. Keleti csoportjának hétközi, 34. fordulójában:

FC HATVAN–BKV ELŐRE 4–3 (2–1)

Hatvan, Népkerti Sporttelep. V.: Kakuk Szabolcs (Varga L., Ancsin Z.)

HATVAN: Menczeles – Barthel, Bárkányi, Czibolya (Szabó R., 67.), Kitl K. (Molnár R., 88.), Karácsony, Panyi (Zsoldos B., 46.), Tarjáni (Laczik, 75.), Fellner, Tarnóczi, Sármány K. Edző: Zoran Szpisljak

BKV: Mátyus J. – Forgács P., Szabó N., Szabó Á. (Bán G., 70.), Benke, Csanálosi, Fördős (Bebők, 56.), Tóth Sz., Gyurkó, Popov (Egressy, 89.), Takács D.

GÓL: Mátyus J. (5. – öngól), Fellner (29.), Sármány K. (55., 64.), ill. Gyurkó (40.), Benke (52.), Popov (66.)

A HATVANI JÓK: Sármány K., Kitl K., Karácsony, Tarnóczi, Menczeles.

ZORAN SZPISLJAK: – Remekül kezdtünk, fél óra alatt kétgólos előnyre tettünk szert, uraltuk a mérkőzését. A fővárosi csapatnak a szélen sikerült megbontani bennünket, előbb szépített, majd egyenlített is a BKV, de erre is volt válaszunk. Sármány góljaival ismét elléptünk, sőt akár nagyobb arányban is vezethettünk volna. A vége azért lett izgalmas, mert a vendégek csak találtak még egy gólt.

KÖVETKEZIK: Jászberényi FC–FC Hatvan, április 30., vasárnap, 17.00.