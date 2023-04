A férfi NB I/B 26. fordulójának mérkőzésén:

QHB-EGER–BFSK-VESZPRÉM 32–29 (16–17)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 800 néző. V.: Hajdu T., Halász A.

EGER: Ágoston – Lezák 6 (2), Kurucz 3, Tóth K. 4, DÖME 5, SCHEKK 7, Száva 3. Csere: MARCZIKA (kapus), Kiss G., Kerezsi, Tóvizi 3, Kepess 1, Fórizs, Rozner. Edző: Tóth Edmond

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 7–6, 18. p.: 10–9, 24. p.: 14–13, 36. p.: 20–20, 42. p.: 23–22, 48. p.: 27–24, 54. p.: 28–27.

KIÁLLÍTÁSOK: 14, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 4/3.

Az éllovas egri gárda úgy vágott neki a tabellán harmadik helyezett BFKA-Veszprém elleni mérkőzésnek, hogy amennyiben legyőzik az akadémistákat négy fordulóval a bajnokság vége előtt hatpontos előnyre tesznek szert az egyik fő riválisukkal szemben. Nem mellesleg egy karnyújtásnyira kerülnek az NB I.-es tagság kiharcolásától, amihez a hátralévő négy fordulóban egyetlen győzelem is elegendő. A bajnoki címről minden bizonnyal a május 14-én esedékes PLER-Budapest elleni hazai mérkőzés dönt.

A vendégeknél idén először szerepelt a csapatban az anyaegyesület, Telekom Veszprém kiválósága, Lukács Péter. A 20 éves kora ellenére már nemzetközi tapasztalattal is rendelkező junior válogatott irányító, átlövő 11 találattal járult hozzá a BFKA gólterméséhez. Az első harminc percben nyolcszor vette be az egri kaput.

A hatalmas csatát hozó, jobbára kiegyenlített összecsapáson először a 48. percben vezetett három góllal (26–23) a QHB-Eger. A szívósan küzdő vendégcsapat azonban ekkor sem tört meg sőt, az utolsó tíz percnek ismét döntetlen állásról vágtak neki a csapatok (27–27). Tóth Edmond időkéréssel adot új lendületet övéinek, s a végjátékban 5–2-es rohammal biztosította be győzelmét az Eger. A sikerben ezúttal is oroszlánrészt vállalt a bravúrosan védő Marczika Barnabás, aki az első félidő hajrájában állt be, s végül 40 százalékos hatékonysággal fogta a veszprémi lövéseket. Kiélezett szituációkban hárított bravúrosan, amivel nemes egyszerűséggel kihúzta a vendégek méregfogát.

TÓTH EDMOND: – Nem ment úgy a játék ahogy szerettük volna, de a győzelem kárpótol. Óriási csatát hozott a mérkőzés, fej-fej mellett haladtak a csapatok és végig azt éreztem, hogy ezt a sikert mi akarjuk jobban. Fantasztikus hangulatot varázsoltak a drukkerek, itt most nem születhetett á más eredmény.

KÖVETKEZIK: KK Ajka–QHB-Eger, április 29., szombat, 16.00.