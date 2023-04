Az NB III. Keleti csoportjának 30. fordulójában:

FC HATVAN–DVTK II. 2–4 (1–1)

Hatvan, Népkerti Sporttelep, 300 néző. V.: Drabon Barnabás (Molnár I., Hegedűs P.).

HATVAN: Menczeles I. – Barthel G., Bárkányi A., Czibolya G. (Soós D., 66.), Kitl K., Szabó R. (Laczik L., 66.), Karácsony D., Zsoldos B. (Szabó B., 66.), Fellner K. (Dinka K., 79.), Tarnóczi R., Sármány K. Edző: Zoran Szpisljak.

DVTK: Sándor K. – Mrva P. (Kundrák G., 78.), Oláh B., Demeter M., Bencsík D., Benkő P., Fülöp L. (Balázsi L., 64.), Hetyei Sz. (Kollár M., 64.), Balázs P., Fekete V. (Fercsák R., 76.), Ferencsik B. Edző: Vincze Richárd.

GÓL: Czibolya G. (40.), Soós D. (84.), ill. Fekete V. (11.), Zsoldos B. (47. – öngól), Benkő P. (56., 58.).

KIÁLLÍTVA: Zoran Szpisljak (reklamálásért, 2. sárga lap után) az 57. percben.

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

A gyorsan bekapott gól után nehezen találta a ritmust a Hatvan, de a szünet előtt Czibolya Gábor egyenlítő találata a legjobbkor érkezett – a saját nevelésű támadó első gólját szerezte a szezonban. A fordulás után Zsoldos Bendegúz öngóljának köszönhetően újból előnyhöz jutottak a miskolciak, majd a harmadik gólt is megszerezték, igaz, előtte egy diósgyőri lökést nem fújt le a játékvezető. Az 58. percben újabb gólt kapott a Hatvan, amely a hajrában a csereként beállt Soós Dávid révén szépített, de az egyenlítésre már nem jutott idő. A játék képe alapján a döntetlen reálisabb eredmény lett volna, a játékvezető ítéletei befolyásolták a mérkőzést.

ZORAN SZPISLJAK: – Kemény meccsre készültünk, ami be is igazolódott. A DVTK II. vezető góljára szerkezet váltással reagáltunk, ami eredményt hozott, mert több veszélyes támadást vezettünk és még a szünet előtt egyenlítettünk. A második félidő elején egy szerencsétlen mozdulat után öngólt vétettünk, ami nem is okozott nagy gondot, de ezután olyan jelenetek történtek a pályán, amit ezen a szinten jobban kell kezelni ahhoz, hogy a Fair Play területén belül maradjunk. Remélem, ebből sokat tanul mindenki és a továbbiakban nem fordulnak elő ilyen dolgok a pályán. Gratulálok a Diósgyőrnek!

VINCZE RICHÁRD: – Teljesen megérdemelten nyertünk. Az első 30 percben szépen futballoztunk, akár több góllal is vezethettünk volna, de a félidő hajrájában átvette az irányítást a Hatvan és kiegyenlített. A szünet után jó ütemben rúgtuk a gólokat, de a fiatalos hév kicsit "elvitte" a fiúkat. Rendkívül fiatal csapattal arattunk szép sikert, büszke vagyok a srácokra.

KÖVETKEZIK: Facultas-Tiszafüredi VSE–FC Hatvan, április 12., szerda, 16.00.

További eredmények

Eger SE–BKV Előre 4–1 (3–0)

Kisvárda II.–Tiszafüred 3–2 (2–0)

Békéscsaba II.–Vasas II. 0–0

Tiszaújváros–Sényő 1–3 (0–2)

Füzesgyarmat–DVSC II. 0–1 (0–0)

BVSC-Zugló–Körösladány 8–0 (5–0)

Hajdúszoboszló–Jászberény 2–0 (1–0)

Pénzügyőr SE–Karcag 0–0

DEAC–Putnok 0–0

A bajnokság állása

1. BVSC 30 24 6 – 82–12 78

2. Putnok 30 18 6 6 54–36 60

3. Körösladány 30 14 8 8 50–45 50

4. DEAC 30 14 6 10 47–27 48

5. Karcag 30 13 7 10 42–35 46

6. DVSC II. 30 13 6 11 55–48 45

7. Sényő 30 13 6 11 45–52 45

8. Pénzügyőr SE 30 12 7 11 43–39 43

9. Hajdúszoboszló 30 12 7 11 40–37 43

10. Tiszafüred 30 12 6 12 49–52 42

11. Kisvárda II. 30 11 9 10 46–36 42

12. BKV Előre 30 12 5 13 42–41 41

13. FC Hatvan 30 12 3 15 46–60 39

14. DVTK II. 30 11 6 13 39–44 39

15. Vasas II. 30 10 7 13 58–49 37

16. Eger 30 10 7 13 40–43 37

17. Tiszaújváros 30 10 5 15 41–60 35

18. Füzesgyarmat 30 9 8 13 39–48 35

19. Jászberény 30 4 4 22 25–79 16

20. Békéscsaba II. 30 3 7 20 39–79 16