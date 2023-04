A férfi OB I. 21. fordulójának mérkőzésén:

ZUE.HU SZEGEDI VE–TIGRA-ZF-EGER 12–14 (4–3, 4–2, 2–4, 2–5)

Szeged, Tiszavirág Uszoda, 250 néző. V.: Rubos K., Ercse N.

SZEGED: Kovács K. – BOROS T. 4, Leinweber 1, TÓTH GY. 2, BAJ M. 2, Kürti D. 1, Lakatos 1. Csere: Sánta D., Pörge 1, Horváth V., Horváth Zs., Vékony, Kasza. Edző: Kiss Csaba

EGER: Grieszbacher – Gólya, Rádli R. 1, BAKSA B. 2, Murisics 3, KRIJESTORAC 2, KOVÁCS GÁBOR 3. Csere: KRÉMER (kapus), Klár G., Sári A. 1, Spitz 1, Tymcyna, Lőrincz B. 1, Biros S. Edző: Tóth Kálmán

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 12/6, ill. 9/6.

KIPONTOZÓDOTT: Sári A. a 27., Horváth Zs. a 31. percben.

KIÁLLÍTVA (VÉGLEG CSERÉVEL): Murisics a 16., Gólya a 20. percben.

Háromgólos előny (8–5) birtokában vonulhatott pihenőre a Szeged, de ezzel még nem ért véget a találkozó. A harmadik negyedben egyenlített (8–8), majd a záró játéktészben a vezetést is átvette (11–12) az Eger, kiénekelve a sajtot a hazaiak szájából. Tette mindezt úgy, hogy a 16. percben elveszítette az addig három gólt szerző montenegrói centerét, Nikola Murisicset, majd négy perccel később Gólya Noel számára is idő előtt ért véget a találkozó.

A hétközi Miskolc elleni hazai vereség után (8–10) talpra állt az Eger megmutatva, hogy csak egy pillanatnyi kisiklás volt a borsodiak elleni mérkőzés.

KISS CSABA: – Nehéz helyzetben sem adta fel az Eger, amiért jár az elismerés. A mérkőzésnek volt olyan időszaka, amikor három góllal is vezettünk, akkor gyorsan le akartuk zárni a találkozót. Hibáztunk, a vendégek pedig megérezték a vérszagot. Murisics kiállítása inkább minket zavart meg.

TÓTH KÁLMÁN: – Hétről-hétre nagyon jó dolgokat csinálunk. Fantasztikus játékosaim vannak, igazi sportemberek. Köszönöm a munkájukat, támadásban és védekezésben is jól teljesítettek.

KÖVETKEZIK: Kaposvári VK–Tigra-ZF-Eger, április 8., szombat, 19.00.

A bajnokság állása

1. FTC 21 21 – – 322–143 63

2. OSC 21 19 – 2 314–167 57

3. Vasas 21 17 – 4 292–173 51

4. Szolnok 21 16 1 4 245–164 49

5. Honvéd 21 14 – 7 238–173 42

6. Eger 21 12 1 8 231–223 37

7. BVSC-Zugló 21 11 1 9 254–222 34

8. Szeged 21 6 4 11 208–244 22

9. Kaposvár 22 5 5 12 195–275 20

10. Miskolc 21 6 2 13 178–261 20

11. UVSE 21 6 1 14 174–264 19

12. Pécs 21 3 2 16 179–288 11

13. KSI 22 1 2 19 176–306 5

14. Szentes 21 1 1 19 172–275 4