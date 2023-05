EGER SE II.–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 5–3 (4–1)

Felsőtárkány, 50 néző. V.: Mencsik László (dr. Kincses D., Rézműves F.).

EGER: Császár D. – Rab K., Gáspár M. (Bakondi B., 60.), Halász M., Dobler Sz. (Schmidt Á., 46.), Nyilas L. (Fabók D., 46.), Sóskuti B., Papp J. (Lázár L., 60.), Jónyer K. (Szikora D., 60.), Daru M., Berki P. Edző: Nagy Krisztián.

ENERGIA: Matin B. – Farkas B., Czene Cs., Csoszánszki D., Ivony A., Péntek D. (Szegedi Z., 60.), Marosi J. (Czene L., 46.), Izsvák Á., Sándor B., Barta Á., Nyerges P. (Hartyányi V., 81.). Edző: Tatár Roland.

GÓL: Gáspár M. (7., 56.) Dobler Sz. (16.), Jónyer K. (23., 39.), ill. Sándor B. (35.), Szegedi Z. (63., 69.).

JÓK: Jónyer K., Császár D., Halász M., Dobler Sz., Gáspár M., Berki P., Schmidt Á., ill. Sándor B., Farkas B., Szegedi Z.

NAGY KRISZTIÁN: – Az első félidővel maximálisan elégedettek vagyunk. Végre az adódó helyzeteket is értékesítettük, ez látszik is az eredményben, hiszen 4–1-es vezetéssel tértünk pihenőre, ami abszolút nem volt túlzó a játék képét tekintve. A második félidőre jól jöttünk ki. Az első 15 perc olyan volt, ahogy azt megbeszéltük, azonban a cserék után szétestünk, és már nemcsak a helyzetek maradtak ki, hanem a játék is darabjaira hullott. Természetesen örülünk a győzelemnek, de ebben a mérkőzésben mind eredményben, mind játékban több volt.

TATÁR ROLAND: – Sajnos az egyéni hibáinkat nem tudtuk kijavítani. Borzasztó rossz ritmusban és felfogásban kezdtük a mérkőzést, amire a második félidei válaszunk kevésnek bizonyult. Gratulálok az Egernek és sok sikert kívánok.

HERÉD LC–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT 0–3 (0–1)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 80 néző. V.: Pádár Szabolcs (Forgó Zs., Gergely M.).

HERÉD: Gedei K. – Heinczinger B. (Robotka L., 69.), Zsámboki Á., Székesi Á. (Németh Sz., 61.), Tóth D. (Balog B., 87.), Tari Sz. (Tóth P., 87.), Oláh N., Penczner V., Micskó M. (Balla Z., 87.), Bóta M. (Szegedi T., 69.), Héder N. Edző: Német Gyula.

FÜZESABONY: Jaksi A. – Debreczeni D., Kálmán R., Vajda Á. (Farkas K., 64.), Antal Zs. (Radócz Á., 87.), Kaló I. (Baji Á., 79.), Pataki V., Sebe M., Németh A., Nagy G. (Gere D., 87.), Bocsi P. (Rácz D., 87.). Edző: Bódis Barna.

GÓL: Vajda Á. (11.), Bocsi P. (60.), Pataki V. (79.).

JÓK: Tari Sz. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.

NÉMET GYULA: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk a bajnokaspiránssal, de sajnos a meccspontok mind az ellenfélnél landoltak. Gratulálok az ellenfélnek és a csapatomnak, azt kívánom, ebben a felfogásban játssza a gárda az idény utolsó két mérkőzését és akkor nagyon szép év végét várhatunk.

BÓDIS BARNA: – Jó iramú mérkőzésen a csapatom sok helyzetet alakított ki, bár igaz, a hazaiaknak is megvoltak a lehetőségeik, de mi koncentráltabbak voltunk a kapu előtt és begyűjtöttük a három pontot. További sok sikert a hazai csapatnak!

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–LŐRINCI VSC 2–2 (2–0)

Bélapátfalva, 100 néző. V.: Varga László (Török M., Juhász Á.).

BÉLAPÁT: Bakó P. (Ferencz Á., 37.) – Holló Á., Bocsi G., Juhász L., Jakab Ákos (Szeruha D., 64.), Boros O., Vona Cs., Gyóni M., Bársony D. (Szilágyi B., 79.), Jakab Ádám (Derda D., 64.), Molnár R. Edző: Horváth Tamás.

LŐRINCI: Uj M. – Szilágyi Á., Báti G., Nyerges K., Gulyás O., Borics L., Oláh Á., Simon M., Zöldi D. (Kovács G., 46.), Drávucz M., Ács Á. Edző: Gulyka Zsolt.

GÓL: Jakab Á. (25.), Molnár R. (29.), ill. Simon M. (66.), Ács Á. (89.).

KIÁLLÍTVA: Gulyka Zs. (94.).

JÓK: Bocsi G. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.

HORVÁTH TAMÁS: – Sajnos 2–0-s vezetésnél nem tudtuk értékesíteni a három ziccerünket, így a vége szoros lett. Gratulálok a csapatnak a mutatott játékhoz és az akarathoz.

GULYKA ZSOLT: – Sajnos ma mind hozzáállásban, mind játékban kevesek voltunk. Véleményem szerint igazságos döntetlen született, sok sikert a hazaiaknak!

MAKLÁRI SE–BESENYŐTELEK SC 6–0 (5–0)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep, 120 néző. V.: Májer Konrád (Nagy P., Csuja Z.).

MAKLÁR: Tuza B. – Szeles A., Besenyei R. (Jéger B., 68.), Hajdu Zs. (Géczi D., 79.), Szabó D. (Korózs B., 82.), Fügedi T., Vojtekovszki M., Molnár A., Farkas Cs. (Gaál B., 68.), Mága T., Sárosi G. (Godó G., 79.). Edző: Szabó András.

BESENYŐTELEK: Vincze B. (Nagy G., 46.) – Bényei R., Gál D., Kovács R. (Németh A., 51.), Tarnóczi V., Monori J. (Nováki M., 82.), Rézműves Cs., Farkas L. (Vincze E., 53.), Póka T. (Tóth J., 46.), Kökény Cs. (Danyi I., 82.), Nováki M. Edző: Tóth László.

GÓL: Szabó D. (13., 20.), Vojtekovszki M. (22., 30., 40.), Fügedi T. (54.).

JÓK: mindenki, ill. Nagy G., Rézműves Cs., Kökény Cs.

SÁROSI GÁBOR csapatkapitány: – A tavaszi szezonban megszereztük első hazai győzelmünket, a szurkolóink sokat vártak rá, köszönjük a támogatásukat. Minden elismerésünk a Besenyőtelek csapatának, hogy ilyen körülmények között is végig viszik a bajnokságot. További sok sikert nekik!

VASS ISTVÁN technikai vezető: – Jó edzőpartnerei voltunk a Maklárnak, így nem marad más, csak a gratuláció a részünkről.

GYÖNGYÖSI AK–HEVESTHERM HEVESI LSC 3–1 (2–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 80 néző. V.: Orosz Fruzsina (Törtei M., Sohajda L.).

GYAK: Tóth B. – Szilágyi N. (Babarcsik B., 75.), Forgó K., Vernyik D. (Béla S., 82.), Márkus M., Oravecz B., Szabó V., Szentannai M. (Mihályi E., 82.), Nagy-György B., Szabó T. (Ludányi G., 69.), Lekli S. (Czinkóczi B., 46.). Edző: Majzik Zoltán.

HEVES: Boros Á. (Juhász K., 82.) – Volyák P., Fejes L., Szabó G., Balázs L., Kóczián M. (Csala D., 62.), Korsós M., Hájos N., Budai I., Tóth T. (Maksó L., 46.), Boros B. (Besenyei F., 62.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Vernyik D. (1.), Szabó V. (41.), Oravecz B. (71.), ill. Balázs L. (85.).

KIÁLLÍTVA: Fejes L. (87.).

JÓK: Vernyik D., Szentannai M., Szabó V., ill. Boros Á.

MAJZIK ZOLTÁN: – Sok lehetőségeinkből ma hármat sikerült értékesíteni, megérdemelt győzelmet arattunk.

BESENYEI FERENC: – Megérdemelt hazai győzelem született, gratulálok a hazaiaknak, sok sikert kívánok nekik!

EGERSZALÓK SE–MARSHALL ASE 3–1 (1–0)

Egerszalók, 100 néző. V.: Juhász Sámuel (Harnos Cs., Juhász B.).

EGERSZALÓK: Farkas D. – Péter M., Nagy G. (Girhiny L., 68.), Balogh D. (Hangácsi K., 74.), Busai B., Halász D., Ficzere P., Gallik G. (Nagy P., 83.), Szöllősi R., Kaszás N., Neumann G. Játékos-edző: Montvai Tibor.

ASE: Bajzát D. – Esztergomi Z., Borza L., Pelyhe Cs., Kálmán J., Juhász Á. (Csikos M., 46.), Sike J. (Bálint A., 46.), Pelyhe K., Szabó L. (Nagy V., 46.), Marsa E., Bárdos B. Edző: Szabó László.

GÓL: Ficzere P. (45., 48. – mindkettőt 11-esből), Hangácsi K. (80.), ill. Pelyhe K. (90.).

JÓK: az egész hazai csapat.

MONTVAI TIBOR: – A bajnokság elején az első hat helyet tűztük ki célul, amit a mai nappal el is értünk. Sok problémánk volt a szezon során, de ezért soha nem panaszkodtam. Akik ma itt voltak, mindent megtettek a sikerért, ezét csak gratulálni tudok nekik.

SZABÓ LÁSZLÓ nem nyilatkozott.

SZABADNAPOS: Gyöngyöshalász