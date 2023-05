– Kevés olyan szervező akad, aki éppen a születésnapomra tesz egy maratoni futást, ám Debrecenben ez is megtörtént, a rajtnál fel is köszöntöttek – mondta a Füzesabonyi SC ultrafutója a 3 óra 21 perc 10 másodperc alatt hagyta mögött a 42,45 kilométeres távot, amivel abszolútban első helyen zárt és a katasztrófavédelmi kategóriát is megnyerte.

A startot azonban nemcsak köszöntés, felhőszakadás is megelőzte. Juhász és társai ilyenkor szokták vakarni a fejüket, miként öltözzenek fel. Szerencsére a nyitányra az eső elállt, így maradt a rövidnadrág plusz póló összeállítás.

– Iszonyatosan belekezdtünk az elején, pedig a terep nem volt ideális, ám a Honfi Gábor által biztosított cipő jól működött – magyarázta az atléta. – A pályát tökéletesen kijelölték, még én sem tudtam eltévedni, ami az esetemben terepen nagy szó. Sokáig a második helyen haladtam, miközben brutál meleg lett, sütött a nap rendesen.

Huszonöt kilométerig az előttem lévő srácot még láttam, aztán a frissítőpont után szem elől tévesztettem.

Azt gondoltam, tartalékol és most el akar szakadni a mezőnytől. Nagy meglepetésemre a célba érkezéskor közölték, hogy én nyertem. Sokáig értetlenkedve álldogáltunk. Reméltük, hogy nem az előttem lévő futót érte valami baj. Szerencsére beért, és elmondása szerint nem figyelte rendesen a jelzéseket. Eltévedt útközben...