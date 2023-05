A férfi NB I. 23. fordulójának mérkőzésén:

BUDAI FARKASOK-RÉV GROUP–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 34–41 (19–22)

Budaörs, Városi Sportcsarnok, 350 néző. V.: Héjja Á., Kónya B.

BUDAÖRS: Merkovszki – Kovács Á. 1, ENOMOTO 7 (3), SZÉLES 6, Auer 2, Rédai 3, Nurelden 5. Csere: Nánási (kapus), Szövérdffy 3, Kvastek 1, Vuleta 2, Valler 1, Zennadi 3. Edző: Korsós Ádám

GYÖNGYÖS: A. Tomics 1 – Lakosy 3, SCHÄFFER 8 (2), Schmid 1, HEGEDŰS M. 4, HAMIDOVIC 5, Varsandán M. 1. Csere: Gyánti (kapus), Gerdán, JÓGA 4, Menyhárt 5 (1), Gábori 2, Halász 4, Gráf, Bura 3. Edző: Bíró Balázs

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–2, 12. p.: 9–9, 18. p.: 11–14, 24. p.: 15–19, 36. p.: 21–27, 42. p.: 24–31, 48. p.: 26–33, 54. p.: 31–36

KIÁLLÍTÁSOK: 22, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/3, ill. 3/3.

Villámrajtot vett a hazai csapat, amely kevesebb mint négy perc alatt négygólos előnyre (4–0) tett szert. Több sem kellett a gyöngyösieknek. Varsandán Milán találatával a 8. percben újra döntetlen állás (5–5) szerepelt az eredményjelzőn, majd a félidő feléig fej-fej mellett haladtak a csapatok (11–11). A szünetre háromgólos előnnyel vonulhattak a vendégek.

A fordulás után is maradt lendületben a Gyöngyös. A rengeteg kiállítással tarkított félidőben a hazai csapat már nem tudott közelebb férkőzni a vendégekhez.

Ezzel az is biztossá vált, hogy az élvonalban újoncként szereplő Budai Farkasok nem tudja meghosszabbítani NB I.-es tagságát.

KORSÓS ÁDÁM: – Sajnos a játékvezetés nem nekünk kedvezett, nem tudtunk alkalmazkodni hozzá. Rengeteg gólt kaptunk. Ez a mérkőzés olyan volt, ahogy a héten edzettünk, a játékosok többsége nincs itt fejben, így nehéz bármit is csinálni.

BÍRÓ BALÁZS: – Előzetesen is azt vártuk, hogy ez a mérkőzés nem lesz sétagalopp, bármennyire is ezt mutatja a két csapat helyezése. Kellett negyven perc, mire megnyugtató előnyt tudtunk kiharcolni, de a végére úgy érzem, kiütközött a két csapat közti különbség.

KÖVETKEZIK: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Csurgói KK, május 13., szombat, 18.00.