Aranybetűkkel került be a 2022/2023-as szezon az egri kézilabdázás történelemkönyvébe. A QHB-Eger nyerte az első egycsoportos NB I/B küzdelmeit, jogot szerezve arra, hogy egy év másodosztályú kitérőt követően ősszel újra a sportág élvonalában szerepelhessen. A hosszú és viszontagságos idény során a játékosok egy pillanatra sem vették le a szemüket a közös célról. Ezért és az egész szezonban mutatott példás sportemberi magatartásért mondott köszönetet a felnőttcsapatot működtető gazdasági társaság ügyvezetője, Szabó Péter.

Tóth Edmond azt emelte ki, hogy a társaság nagyon korán csapattá formálódott. Olyan egység jellemezte az együttest, amely párját ritkítja. A játékosok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és a igazolták a szakvezetés bizalmát.

– Mindenkinek köszönöm a hozzáállást, jó volt ezzel a csapattal dolgozni – jelentette ki a szakvezető. – Az erőfeszítések nem voltak hiába valók, az elvégzett munkát fantasztikus siker koronázta.

Az eseményen azt is tényként közölték, hogy a bajnokcsapatból öt játékos távozik. Schekk András, Kurucz Máté, Rozner Kevin, Kepess János és Kerezsi Ádám pályafutása is új állomáshelyen folytatódik.

Kurucz Máté úgy távozik, hogy 30 mérkőzésen 152 gólt szerzett, amivel a házi gólkirályi címet is bezsebelte. Schekk András a szezon második felében több alkalommal igazi vezérévé vált a csapatnak, 29 találkozón 110 gólt jegyez.

A távozók pótlásán gőzerővel dolgozik a klubvezetés. Információink szerint jelentős erősítés érkezhet, akik bemutatására az elkövetkezendő hetekben kerülhet sor.