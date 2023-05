Szombat, 17.00:

ZAGYVASZÁNTÓ (4.)–HEVES II.-HEVESVEZEKÉNY (13.)

Zagyvaszántó. V.: Sohajda László (Bálint, Debreczeni M.).

A Szántó szívós csapat, amely gárdának az elmúlt időben nagyon hiányzik a győzelem. A Hevesvezekény szimpatikus brigád, amely csapatban benne van a váratlan, 2–1.

MÁTRADERECSKE (2.)–PETŐFIBÁNYA (5.)

Mátraderecske. V.: Panyi Kristóf (Somogyi, Juhász Adorján).

Nagyon jó meccsre számítok. Sokat hallottam már a Derecskéről, általában az élbolyban végez a gárda. A mi csapatunk az elmúlt hetekben megmutatta az igazi arcát és erejét. Sikerült kijönni egy nagy gödörből, és úgy érzem, ki is egyenesedtünk. Igazi családot alkotunk, amelynek tagjai félelmet nem ismerve mennek bele minden helyzetbe, 0–2.

HORT (11.)–EGERSZÓLÁT (1.)

Hort. V.: Debreczeni Krisztián (Dajkó, Kéki).

A Szólátnak nagyon kellenek a pontok, ha bajnokságot akar nyerni, minden meccset kötelezően hoznia kell. A Hort sokszor okozott már meglepetést, ezt most is meglehet, 1–2.

APC (10.)–DOMOSZLÓ (14.)

Apc. V.: Csuja Zoltán (Bogdán, Gyetvai E.).

Azonos kvalitásokkal rendelkező csapatok küzdelmét várom. Az Apc mindig szoros meccseket játszik, ami most is hasonlóképp sülhet el. Vályi Fábinak innen is üzenném, hogy ideje felvennie a góllövőcipőjét, 2–1.

Május 29., hétfő, 16.00:

MSE-MÁTRABALLA (9.)–ATKÁR (7.)

Mátraballa. V.: Kasza Dénes (Molnár M., Veres M.).

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

TARNAMENTE SSZE (15.)–ABASÁR (12.)

Kompolt. V.: Orosz Fruzsina (Derda N.).

Az alsóházban helyet foglaló csapatok párharcából a nem rossz erőkből álló Abasár kerülhet ki győztesen, 1–3.

POROSZLÓ (6.)–VISONTA (3.)

Poroszló. V.: Várallyay Miklós (Motsidlvoszky, Nagy D.).

Szoros, harcias találkozón mindkét félnek nagyon kellenek a pontok, 2–2.

Szabadnapos: Jázmin Út-Vámosgyörk (8.).