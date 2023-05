SOROKSÁR SC–EGER SE 7–0 (3–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep. V.: Illés Áron (Török B., Róth D.).

SOROKSÁR: Ascher D. – Molnár A. (Kolárová R., 66.), Hodászi E. (Szijártó E., 46.), Török L. (Hári K., 81.), Szőke F. (Hornok R., 86.), Mucsi B., Mészáros C. (Rapp A., 64.), Czakó Z., Patkós V., Nyul P., Váradi R. Edző: Dukon Béla.

EGER: Szunyogh N. – Pintér P., Kovács N. (Pifku V., 77.), Csehi K., Kalóz Zs. (Bukta N., 63.), Kota Sz., Bíró P. (Czinege D., 63.), Polányi P., Nagy Z., Borosi D., Vágó A. (Mátyás P., 63.). Edző: dr. Vitányi László.

GÓL: Szőke F. (6.), Mészáros C. (9.), Váradi R. (13. – 11-esből), Török L. (65., 71.), Patkós V. (69.), Szijártó E. (89.).

JÓK: Borosi D., Kota Sz., Kovács N.

DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – A mérkőzés elején egy kétperces, majd a második félidőben a cseréket követően egy hatperces rövidzárlatunk volt. Az ellenfelünk ezalatt hat gólt szerzett. Könnyű lenne erre fogni a vereséget, de az igazsághoz tartozik, hogy a hazaiak teljesen megérdemelten nyertek, NB I.-es szinten játszottak. Mi is ide szeretnénk majd eljutni.

KÖVETKEZIK: DVSC-DEAC–Eger SE, május 21., vasárnap, 13.00.