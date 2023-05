A férfi OB I. 5–8. helyért zajló rájátszásának 1. mérkőzése:

BVSC-ZUGLÓ–TIGRA-ZF-EGER 9–10 (2–3, 2–3, 3–3, 2–1)

Budapest, Szőnyi út. V.: Kovács S., Ercse N.

BVSC: Gyapjas – Csapó M. 1, Csacsovszky A., Gyárfás T. 1, Gál D. 1, Szabó II. B., Mészáros M. 4. Csere: Tátrai D., Szilárdi, Nagy M., Mérszáros Cs. 1, Kovács P., Batizi 1. Edző: Kemény Kristóf

EGER: Grieszbacher – Rádli R., Gólya N. 1, Kovács G. 2, Baksa 2, Lőrincz B. 1, Krijestorac 2. Csere: Spitz M., Sári A., Szalai G. 1, Murisics 1, Biros S. Edző: Tóth Kálmán

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 16/5, ill. 11/6.

ÖTMÉTERESBŐL: 2/1, ill. 1/1.

KIPONTOZÓDOTT: Sári A. a 12., Gólya N. a 14., Csacsovszky A. a 26. percben.

A harmadik negyed hajrájában már három góllal is vezetett az Eger (4–7), innen sikerült szépíteni a hazaiaknak.

KEMÉNY KRISTÓF: – Azért nyert az Eger, mert a helyzeteit higgadtabban értékesítette. Emberelőnyben is bizonytalanok voltunk, kapufát, blokkot lőttünk, kihagytuk a helyzeteket. Ha meg akarjuk menteni a szezont, akkor Egerben nyernünk kell.

TÓTH KÁLMÁN: – Alázatosan, tele szenvedéllyel vízilabdáztunk. Egymásért is küzdöttek a játékosok. Helytálltunk a BVSC-uszodában. Büszke vagyok a csapatra, amely szívvel lélekkel küzdött.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 6–3 az Eger javára.

KÖVETKEZIK: Tigra-ZF-Eger–BVSC-Zugló, május 5., péntek, 18.30.