Szombat, 17.00:

MARSHALL ASE (8.)–EGER SE II. (10.)

Andornaktálya. V.: Debreczeni Krisztián (Nagy F., Sohajda).



– Alázatosabb futballra lenne szükség az eredményességhez, amiben azért is maradunk el, mert mentálisan akadnak gondok – mondta az andornaktályaiak edzője, Szabó László. – Játékban is többre képes a gárda, de ez nem mutatkozik meg a teljesítményben. Az egriek kimagasló tavaszt produkálnak, nem lesz egyszerű dolgunk ellenük, de az természetes, hogy győzni megyünk ki a pályára.

A Marshall ASE idén mindössze hét pontot gyűjtött tíz mérkőzésen, míg az ESE 16 egységgel gyarapodott, ami duplája az őszi mérlegnek.

– Ahogy azt már korábban is mondtam, ez a csapat alapvetően ősszel is rendben volt, de igazából mostanra érett be az elvégzett munka gyümölcse – fogalmazott az ESE trénere, Nagy Krisztián. – Eközben az is igaz, hogy tavasszal az NB III.-as keretből minőségibb játékosok állnak a rendelkezésünkre. Legutóbb az Energia SC ellen gólgazdag mérkőzést nyertünk, és hasonlóan eredményesen futballoztuk korábban is, ami a jó helyzetkihasználásnak köszönhető. A füzesabonyi vereség során is tudtunk irányítani, és sok tekintetben a mi elképzésünk valósult meg. Ott és akkor sajnos nem tudtunk nyerni.

Most viszont az újabb idegenbeli fellépés, az andornaktályai vendégjáték alkalmával elvárásnak számít, hogy képesek legyünk a saját akartunkat rákényszeríteni a házigazdákra.

Ősszel: Eger SE II.–Marshall ASE 2–2.

A további párosítás, szombat, 17.00:

LŐRINCI (3.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (11.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Nagy Péter (dr. Kincses, Szigetvári Zs.).

A Lőrinci egy hete Bélapátfalván már kiengedett (2–2), ám a Heves elleni idényzárón ezt aligha akarja ismételni a bronzérmes házigazda.

Ősszel: Heves–Lőrinci 0–5.

BESENYŐTELEK (13.)–GYÖNGYÖSI AK (1.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Varga László (Panyi, Forgó).

A két csapat között óriási a különbség és ez várhatóan újra bizonyítást nyer.

Ősszel: Gyöngyösi AK–Besenyőtelek 7–0.

FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT (2.)–MAKLÁR (7.)

Füzesabony. V.: Derda József (Törtei, Király).

Tavasszal sorban tíz győzelemnél jár a Füzesabonyi SC, azonban, ha most nem gyűjti a három pontot a bajnoki címre pályázó gárda, azért nagy árat fizethet.

Ősszel: Maklár–Füzesabony 2–0.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (12.)–HERÉD (6.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Kasza Dénes (Molnár D., Bodó).

A gyöngyösieknek idén akadnak megvillanásaik, de a herédiek kiegyensúlyozottabban teljesítenek. Kérdés, hogy a szerdai kupakudarc milyen nyomot hagyott az Energia SC játékosaiban.

Ősszel: Heréd–Energia SC Gyöngyös 5–4.

GYÖNGYÖSHALÁSZ (4.)–EGERSZALÓK (5.)

Gyöngyöshalász. V.: Urbán Viktor Péter (Dobsonyi, Pál – Nógrád vármegyeiek).

Jobb formát a szalókiak mutatnak, a halásziaknak össze kell magukat kapni, ha meg akarják tartani a helyüket.

Ősszel: Egerszalók–Gyöngyöshalász 0–0.

Szabadnapos: Bélkő SE-Bélapát (9.).

A bajnoság állása

