– Egy forduló van hátra, és az már most látszik, hogy a csapat nem várt eredményt ért el – mondta a klub hivatalos honlapjának (gyongyosiak.hu) Kozma Zsolt.

– A csapattal szembeni elvárást az jelentette, hogy a tavalyi hetedik hely után mindenképpen lépjen előbbre az együttes. Azt a célt tűztük ki, ha nincs komolyabb sérüléshullám, akkor a dobogón, illetve a dobogó közelében végezzünk, vagyis a harmadik, negyedik helyen. Úgy gondoltuk, hogy fiatal csapatunknak szüksége van két-három évre, hogy a gárda beleerősödjön a felnőtt mezőnybe. Az első év az összeérés jegyében teljen, a második évben történjen előrelépés, a harmadik évben pedig – együttmaradva – megcélozhatjuk a bajnoki címet.

Nos, a 2022/23-as idény eddigi része úgy telt, hogy az eddig lejátszott 23 mérkőzésen 20 győzelmet aratott a GYAK, két döntetlent ért el, és csupán egyszer szenvedett. A zöld-fehérek 62 ponttal rendelkeznek, ami eggyel több, mint amellyel a második helyen álló Füzesabony rendelkezik. És, hogy minek köszönhető ez az eredményesség?

– A srácok a nyári felkészüléstől kezdve minden edzésen jelen vannak, a hiányzások száma minimális – emelte ki Kozma Zsolt. – Nyilván az a csapat, amelyik heti kettőt-hármat tud edzeni teljes kerettel, az a mezőny első felében kell, hogy végezzen. Természetesen az utánpótlás edzők munkája is benne van ebben, hiszen a fiatalok fegyelmezettek, tisztelettudóak, az „öregek” pedig jó példával járnak előttük. Az őszt az első helyen zártuk, de úgy gondoltuk, hogy tavasszal egy-két botlás azért benne lehet, de a harmadik hely majd azzal együtt is elérhető lesz. Idén egyedül a gyöngyöshalászi döntetlen járt pontvesztéssel, amely igazi ki-ki meccs volt, és reális eredmény született. Most pedig itt vagyunk az utolsó forduló előtt, és nagyon sokan arról beszélnek, hogy akkor a GYAK NB III.-as lesz, lehet…

Ehhez elsőként arra van szükség, hogy a gyöngyösiek legalább döntetlent játszanak az FSC-vel. Persze ettől többre vágynak az éllovasnál.

– Először is nyernünk kellene az utolsó fordulóban. Aztán, ha ez megvan, akkor jöhet az osztályzós párharc, amelyből szintén győztesen kellene kikerülni…

Az NB III.-hoz azonban nagyon sok mindenre szükség van.

De tételezzük fel, hogy megvan az NB III., akkor van-e olyan erős a csapatunk, hogy ez oda is elég legyen. Ha nem, akkor igazolni kell játékosokat. Na, ahhoz kell a pénz, és ez csak egy tényező. Ott több forduló van, sokkal több utazás, amely szintén pénzbe kerül. Ahhoz a szinthez több edzés kell, vagyis a mostani játékosoknak is többet kell edzeniük, a több elfoglaltság pedig megint csak pénzbe kerül. És akkor még jön az, hogy a harmadosztályban vannak hétközi fordulók, ami a mi fiataljainknak, akik iskolába járnak, óriási teher. No, és akkor még ott vannak azok, akik már nem vállalják a magasabb osztályt, akár a koruk miatt, akár a fent említett több elfoglaltság miatt. Illetve nyilván lesznek olyanok is, akik majd nem felelnek meg annak a szintnek, vagy egész egyszerűen máshol, máshogy képzelik el a jövőjüket.

Ezek után a zárókérdés arra vonatkozott, hogy akkor mit is szeretnének szombaton a Gyöngyösi AK-nál.

– Győzni! Ez egyértelmű! A játékosokban ég a vágy, és úgy gondolom, hogy a klub is mindent megtett azért, hogy sikeres évet hagyjunk magunk mögött, tehát ez nem is kérdés. Ha szombaton nyerünk, akkor jól megünnepeljük a bajnoki címet, és aztán neki megyünk az osztályozónak, és azt is megpróbáljuk megnyerni – adta ki a vezényszót Kozma Zsolt.