– Azzal kezdem, ki is volt Kerezsi Endre? – ment elébe kérdéssel a kérdésnek az iskolai, diák és egyetemi sport területén végzett kiemelkedő tevékenységéért Kerezsi Endre-díjat kapott Bíró Csaba, az Egri Lenkey János Általános Iskola intézményvezetője.

– Szakíró, testnevelő tanár, a Magyar Testnevelési Főiskola tanszékvezető tanára, 1965 és 67 között igazgatója. A világon elsőként indította meg 1933-ban a Magyar Rádióban a reggeli tornát, amelyet haláláig vezetett. Szakirodalmi munkásságának jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy testnevelők nemzedékei nőttek fel tankönyvein, jegyeztein. Ilyen kiváló szakemberről elnevezett díjban részesülni nagy megtiszteltetés.

Bíró Csaba elkötelezett híve a diáksportnak

Forrás: Korsós Viktor

Bíró Csaba szerencsés embernek tartja magát, mert egész életében azt csinálhatta, amit szeret.

– Harminc év testnevelő tanári munka után a teljes körű iskolai egészség fejlesztésért dolgozhattam, kiemelt uniós projekt szakmai vezetőjeként. Intézményvezetőként 2016-óta dolgozom az Egri Lenkey János Általános Iskolában. Bármilyen feladatot kaptam, mindig hittem a becsületes munkában. Magasugróként megtanultam, hogy a lécnek többször is neki lehet futni, és hiszek abban, hogy az erőfeszítéseket előbb-utóbb siker koronázza.

Emléket állítva A Kormány 2000. május 2-án hozott határozata alapján, minden évben május 6-án ünnepeljük a Magyar Sport Napját, emléket állítva annak, hogy 1875-ben e napon rendezte a Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ezen a napon, a sportért felelős állami vezetőség minden évben díjazza azon személyeket, akik kiemelkedően segítik a magyar sport fejlődését.

Amikor arra terelődött a szó, hogy mi tehette érdemessé erre az elismerésre, mire a legbüszkébb, így felelt a kitüntetett intézményvezetője.

– Büszke vagyok azokra a tanítványokra, akik a sport területén kimagasló eredményeket értek el. Büszke vagyok a játékos sportverseny, atlétika és floorball sportágban tanítványaimmal elért 14 diákolimpiai bajnoki címre. Büszke vagyok arra, hogy bár a gátfutást nem én tanítottam Szeles Bálintnak, de első testnevelő tanára én voltam. Nagyon drukkolok neki, hogy a budapesti atlétikai világbajnokságon képviselhesse hazánkat. És nagyon büszke vagyok a jelenre is, az Egri Lenkey János Általános Iskolára. Csodálatos tantestülettel, támogató szülőkkel dolgozhatok a gyerekekért.

A sportvezetőként 2002 óta dolgozó Kerezsi-díjas szakemberről sokan tudják, hogy számára a nagy szerelme a diáksport, a diákolimpia számít.

– Jelenleg a Magyar Diáksport Szövetség elnökségi tagjaként segítem a diáksport mozgalmat, amely az elmúlt évtizedben nagy utat járt be. A magyar sportéletben megkerülhetetlen tényezővé vált. Ebben nagy jelentősége van a megyei tagszervezeteknek. Így van ez Heves vármegyében is. A Kátai Zsolt és Tóth Balázs által irányított szervezet stabil, magas szintű szakmai munkát végez. Úgy gondolom, hogy országos szinten, és megyénkben is jó helyen, megfelelő szakemberek kezében van a diáksport.

Az Egri Lenkey János Általános Iskola diákjai hallgatnak az intézmezényvezetőre

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Ilyen magas szintű elismerés nem lehet csak egy emberé és ezt jól tudja Bíró Csaba.

– Szól azoknak is, akikkel együtt dolgoztam, dolgozok. Szól azoknak, akik meghatározták, segítették pályafutásomat. Külön örömet jelentett számomra, hogy egykori tanárom, edzőm Galambos Sándor jelen volt a díjátadó ünnepségen.

És végül köszönettel tartozom a családomnak, feleségemnek, fiaimnak, akik már büszke családapaként nevelik három unokámat.

Őket látva meg is fogalmazódik bennem, miért is dolgozzam a jövőben: olyan közoktatásért, olyan diáksportért, amelyben kiegyensúlyozott, aktív életet élő fiatalokká, felnőttekké válhatnak. Erre ezután már a Kerezsi Endre-díj is kötelez – zárta szavait Bíró Csaba.