ESZTERHÁZY SC (5.)–ALGYŐ (9.)

Eger, Eszterházy csarnok, szombat, 16.00. V.: dr. Csuka, Kocsis.

Egy korszak lezárul az Eszterházy SC-nél, ugyanis az 2022/23. évi bajnokság utolsó fellépésén úgy láthatja a Leányka úti létesítmény közönsége az egyetemistákat, ahogyan a jövőben már soha. Mint azt már megírtuk, a szezon végén távozik a csapatot három esztendeje irányító Zsadányi Sándor és a vezetőedzővel együtt többen a keretből.

Hivatalos információk egyelőre nem szivárogtak ki, annyit azonban a zuhanyhíradós értesülésekből hallani, hogy jelentős, talán még soha nem látott játékosmozgás várható a nyáron.

Ebből a szempontból érzelmileg is meghatározó hatvan perc vár az egriekre az Algyő elleni szezonzárón, ugyanis nemcsak a bajnokságtól, hanem egymástól, az egyetemtől, a várostól is sokan elbúcsúznak. Az már bizonyos, hogy rég nem látott gyenge bizonyítvánnyal zárja az idényt az ESC, hiszen ha véletlenül úgy alakulnának más pályákon eredményei, akkor is csak a negyedik hely jönne össze, ám sokkal valószínűbb az ötödik pozíció.

Akárhogy is, egy fejezet lezárul az Eszterházy csarnokban, ezért sem lenne mindegy, milyen utóízzel zárul a Zsadányi-korszak az egri női kézilabdázás történetében.

A bajnokság állása

1. Vasas SC 26 19 4 3 780–640 42

2. Kozármisleny 26 18 4 4 733–605 40

3. Szombathely 26 18 3 5 825–668 39

4. Komárom 27 17 2 8 761–691 36

5. Eszterházy SC 27 16 2 9 792–741 34

6. Orosházi NKC 27 14 4 9 715–657 32

7. DVSC U19 26 13 2 11 711–685 28

8. Kispest NKK 27 13 1 13 721–735 27

9. Algyő 26 10 5 11 730–721 25

10. Szent István SE 26 11 2 13 659–684 24

11. Tempo KSE 26 7 4 15 703–792 18

12. FTC U19 26 5 7 14 673–730 17

13. PEAC 26 8 – 18 599–668 16

14. Gárdony-PNKK 26 7 – 19 681–747 14

15. Kecskemét 26 – 2 24 637–956 2

16. Pénzügyőr SE törölve