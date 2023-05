A női OB I. döntős párharcának 2. mérkőzése:

TIGRA-ZF-EGER–DUNAÚJVÁROSI FVE

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, szerda, 18.15. V.: Tóth S., Berki A.

Az egyik fél második győzelméig tartó finálé első összecsapása kiegyenlített erők küzdelmét hozta Dunaújvárosban: a 10–10-es döntetlen után az ötméterespárbajt 4–3-ra a Tigra-ZF-Eger nyerte. Az alapszakasz negyedik helyéről a bajnoki cím kapujába érő egriek csapatkapitánya, Czigány Dóra, a klub közösségi oldalán videóüzenetben beszélt a párharc jelentőségéről és a rá váró feladatokról.

– Máig élénken él az emlékezetemben a 2012-es és a 2013-as bajnoki cím, amely életre szóló élményt adott – jelentette ki a Dunaújvárosban négy gólt jegyző klasszis. – Nagyon szeretném, ha azok a csapattársaim is átélnék ezt az érzést, akiknek még nem volt része hasonlóban. Tíz éve én számítottam fiatalnak a bajnokcsapatban. Most annyiban változott a szerepem, hogy a tapasztalatomból adódóan nekem kell felkarolni és biztatni a fiatalokat, hogy túl tudjanak lépni ezeknek a meccseknek a tétjén, mert nem szabad, hogy ez nyomassza őket. Egész szezonban arra készültünk, hogy a rájátszásban valami nagyot alkossunk. Csapatként sokat léptünk előre és úgy érzem, mindenki megértette, teljesen mindegy, hogy mi volt eddig, csak az számít, hogy most mit teszünk le az asztalra.

A bajnoki döntő második mérkőzése a nézők számára ingyenesen tekinthető meg. Czigány Dóráék abban bíznak, hogy telt ház előtt biztosíthatják be aranyérmüket.

A Bajnokok Ligája-negyedik, alapszakasz harmadik Dunaújvárosi FVE az elődöntőben az Eurokupa-győztes UVSE-t búcsúztatta, míg az egriek a Ferencvárost legyőzve jutottak a fináléba. A Tigra-ZF-Eger 2012 és 2013 után harmadszor, míg a Dunaújváros kilencedik alkalommal szerezhet bajnoki címet. A gárda legutóbb 2011-ben ünnepelhetett.