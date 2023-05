Pótlás a férfi NB II. Északi-csoportjának utolsó, 20. fordulójából:

FENSTHERM FUTURE FÜZESABONYI SC–BUDAKALÁSZI SC 30–26 (15–14)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 60 néző. V.: Győri Á., Hadas D.

FÜZESABONY: Tóth K. – Molnár M. 5 (4), HEVÉR 2, IGÓ 1, HALÁSZ SZ. 2, Varjú 2, Csapó 1. Csere: Szabó P. (kapus) 1, Blazsek, Ács 3, Juhász P. 2, NAGY B. 4 (1), Antal 1, BAJZÁT ZS. 4, Nagy-Hajdú 1, Fazekas 1. Játékos-edző: Major Attila.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–2, 12. p.: 6–6, 18. p.: 9–9, 24. p.: 10–12, 36. p.: 19–17, 42. p.: 22–18, 48. p.: 23–20, 54. p.: 27–22.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/5, ill. 7/4.

MAJOR ATTILA: – Az utolsó mérkőzésen még sikerült egy bravúr győzelmet aratni az ezüstérmes ellen. Fegyelmezett védekezéssel sok hibára kényszerítettük az ellenfelet. A támadójátékunk is kellően színes volt, átlövés, betörés, szélső és beálló gólok is szép számmal születtek. Nagyon nehéz bajnokságon vagyunk túl, a minimális célt elértük a 6. hely megszerzésével. Több is lett volna a csapatban. Remélem, a következő szezonban megoldódik a csarnokprobléma és kevesebb figyelmet vesznek el a körülmények. Ennek ellenére szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a csapat érdekében dolgozott, a játékosoktól kezdve a vezetőségen, a támogatókon át, a technikai személyzetig.

A bajnokság állása

1. Rákosmenti KSK 18 16 1 1 529–444 33

2. Budakalász 17 11 2 4 498–426 24

3. FTC U23 18 11 1 6 541–492 23

4. PLER U23 18 10 – 8 601–560 20

5. Váci FKA 18 7 3 8 512–527 17

6. Füzesabony 17 8 – 10 488–484 16

7. Bp. Honvéd 18 5 5 8 453–483 15

8. BVSC-Zugló 18 5 – 13 504–565 10

9. Dunakeszi 18 4 2 12 449–513 10

10. Gödöllő 17 4 2 11 464–545 10

11. Pénzügyőr SE törölve

12. Balassagyarmat törölve