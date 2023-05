Az összetett éllovas Mengel 41 másodperces hátránnyal ért célba és megőrizte vezető helyét az összetettben. A verseny honlapjának elmondta, megkönnyebbült.

- Az utolsó mászás nagyon kemény volt, és rengeteg segítséget kaptam a csapattársaimtól. Ennek nagyon örülök. Sikerült a lehető legkevesebb időt veszítenem, és készen állok a holnapi küzdelemre. Holnap mindent beleadunk, és remélhetőleg újra itt leszek – mondta elégedetten Nikolaj Mengel.

A befutót követően ünnepélyes eredményhirdetést tartottak, természetesen pezsgőzéssel. Díjazták a szakasz dobogósait, ünnepélyesen fölvehette ismét az éllovasnak járó fehér trikót Mengel és köszöntötték a legjobb csapatot is, a dán válogatottat. Legjobb magyarként Valent Márk az ötvenedik lett, 3 perc 2 másodperces hátránnyal ért célba. Összetettben följött a 77-ről a 44. helyre, 4 perc 45 másodperces hátrányban van.

Sok helyen köszöntötték szurkolók a versenyzőket, a magyarokat az utakon feliratok is biztatták, a bükkszentkereszti befutón pedig nem maradhatott el a kordonok zörgetése sem. Több versenyző le is pacsizott a nézőkkel, a gyerekek pedig a csapatoktól kaptak néhány kulacsot is emlékbe a csapatkocsiknál. A mezőnyt is több amatőr kerékpáros követte a Mátrában, vagy a Bükkben.

Pénteken Szlovákiában újabb hegyi szakasz vár a mezőnyre, Csorba-tói, nehéz hegyi befutóval.